ارتفاع ضحايا السيول بالسودان إلى 85 قتيلاً

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صرحت وزارة الصحة بالسودان، عن ارتفاع عدد قتلى السيول، والأمطار التي اجتاحت الدولة إلى ما يقرب من 85 شخصاً، إلى جانب وقوع عدد من الإصابات التي سجلت 133 إصابة.

أعلنت وزارة الصحة السودانية أن تلك الأرقام على حسب التقرير الإحصائي خلال الفترة من 14 من شهر يونيو السابق، وحتى يوم 14 من شهر سبتمبر الجاري لعام 2019، تبعاً للتصريحات التي أعلنتها وكالة الأنباء السودانية.

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وقد نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، عن سليمان عبدالجبار وكيل وزارة الصحة المكلف، أعلنه إن عدد المنازل المتضررة قد سجل ما يقرب من 69 ألفاً، نسبة 50% منها، انهيار كلي.

وأشار وكيل وزارة الصحة السودانية إلى تضرر ما يقرب من 117 ألفاً من المرافق العامة، إلى جانب نفوق ما يقرب من 4 آلاف و 424 من الحيوانات، كما تضرر حوالي 8 قرى في ولاية النيل الأبيض الجنوبية، وقرية ولاية الجزيرة بوسط السودان.

صرح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن الفيضانات، والسيول بالسودان قد أودت بحياة 78 شخصاً في السودان خلال الشهرين السابقين.

أوضحت مديرة مكتب الأمم المتحدة ماري كيلر، إن العدد الأكبر من ضحايا السيول والفيضانات بالسودان سقط بسبب انهيار أسقف المباني عليهم، أو بالصعق الكهربائي.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الأمم المتحدة قد أعلنت يوم الخميس السابق، عن تضرر أكثر من 346 ألف مواطن سوداني، بسبب السيول والفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة على مايقرب من 16 ولاية سودانية، من أصل 18 ولاية في دولة السودان.

وخلال يوم 25 من شهر أغسطس السابق، فقد أعلنت وزارة الصحة السودانية، أن ضحايا السيول، والأمطار التي اجتاحت السودان منذ بداية شهر أغسطس الراهن قد سجل حوالي 62، إلى جانب إصابة ما يقرب من 98 آخرين، كما تأثر حوالي 17 ولاية بالأمطار، والسيول من أصل 18 ولاية في السودان.

ومنذ بداية شهر أغسطس السابق 2019، تشهد معظم ولايات السودان هطول أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول، والتي أدّت لانهيار المنازل السكنية، كما أدّت لقطع الطريق الرئيس الرابط بين العاصمة الخرطوم، وبين مدينة الأبيض بوسط السودان.

ومن المتوقع أن يستمر موسم الأمطار بالسودان حتى شهر أكتوبر القادم لعام 2019، مع هطول أمطار بنسبة أعلى من التوقعات، ولا يزال احتمال حدوث فيضانات مفاجئة مرتفع بشكل كبير.

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