خطوات تجديد الإقامة عبر بوابة أبشر بالسعودية

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يمكن للمقيمين في أراضي المملكة العربية السعودية عبر بوابة أبشر التابعة لوزارة الداخلية، تجديد الاقامة الاستعلام عن صلاحية الإقامة أو إصدار الإقامة الجديدة، إلى جانب الاستفسار عن تاريخ انتهاء بطاقة هوية مقيم، بالنسبة للعامل أو بالنسبة إلى موظف، ويجري كل تلك الخدمات بطريقة إلكترونية دون التوجه لمكاتب الجوازات في السعودية.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة بالسعودية

الدخول عبر موقع وزارة الداخلية السعودية الإلكتروني.

اختيار بوابة أبشر أفراد أو مؤسسات.

ثم الضغط على التعرف على مدة سريان الإقامة وتاريخ انتهاء الإقامة الخاص بالمستعلم عنه.

خطوات تجديد الإقامة عبر بوابة أبشر السعودية

ويمكن للمقيمين في أراضي المملكة العربية السعودية الراغبين في تجديد الاقامة، أن يقوموا بهذا الأمر عبر بوابة أبشر بالسعودية بالطريقة الآتية:

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تسجيل الدخول عبر رابط بوابة أبشر الإلكترونية.

الضغط على “تجديد الإقامة“، عبر موقع وزارة الداخلية السعودية.

إذا كان الشخص يمتلك حساب بالفعل عبر بوابة أبشر، فعليه بتسجيل الدخول لبوابة أبشر الإلكترونية عن طريق كتابة رقم الهوية، وكتابة كلمة المرور ثم اضغط على زر “تسجيل الدخول”.

أما إذا كان ليس لا يمتلك حساب عبر بوابة أبشر الإلكترونية، فعليه أن يقوم بتسجيل مستخدم جديد.

بعد أن يتم تسجيل الدخول عبر بوابة أبشر، يتم الضغط على “رابط الخدمات الإلكترونية”.

ثم يتم اختيار “الجوازات”، ومن يتم اختيار “تجديد الإقامة”.

سوف يظهر للمستعلم خانة خاصة برقم الإقامة بالإضافة إلى تاريخ الذي قد تم فيه أصدرت الإقامة، وموعد انتهاء الإقامة، إلى جانب إظهار حالة الإقامة ما إذا كانت فعالة خلال الوقت الراهن أم لا .

من خلال رقم الإقامة، يمكن للمقيم بالسعودية تسديد الرسوم عبر الإنترنت، إلى جانب وضع الرسوم الضريبية بحساب بنكي، أو عن طريق التوجه لمكتب الجوازات السعودية.

وبهذا يتم تجديد الإقامة الخاصة به، ثم الموافقة على الشروط والأحكام بالأسفل، وذلك بالضغط على زر “تجديد”.

ومن أجل تأكيد المقيم على تجديد الإقامة، سوف تظهر له صفحة التجديد، ومن خلالها سوف تحتاج للضغط على كلمة “تأكيد”، وتتضمن تلك صفحة العمل على تأكيد الإقامة، ورقم الإقامة، وتاريخ انتهائها، وتوضيح الجنسية التابع لها، والمهنة، وكذلك والديانة، ومكان الصدور، ورقم جواز السفر، ومعلومات حول الاسم، ورقم الهوية أيضاً، ومن أجل التأكيد سوف يتم الضغط على زر “تأكيد” الموجود بالأسفل.

ستظهر صفحة تعلن عن نجاح المقيم بتجديد الإقامة، وهي “تمت العملية بنجاح”.

سوف يتم اختيار استلام الوثيقة الخاصة بتحديد الإقامة سواء كان المستعلم سوف يقوم باستلام بطاقة تجديد الإقامة عبر البريد السعودي، أو بطريقة إلكترونية، أو بالتوجه إلى أحد مكاتب الجوازات السعودية من أجل استلامها.

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