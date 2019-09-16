رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة لعام 1441 من خلال رقم الإقامة عبر بوابة أبشر

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يبحث عدد كبير من المقيمين والمواطنين في أراضي السعودية عن طرق و خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة، التي تعد من الخدمات التي يتم تقديمها عبر موقع “أبشر” الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية، عبر البوابة الإلكترونية التي تعد على العديد من الخدمات للمواطنين السعوديين والوافدين والمقيمين بأراضي المملكة، مثل: “أبشر الجوازات السعودية، خدمة أبشر تسجيل الدخول الأحوال، وغير من الخدمات التي تعد هامة التي تهم جميع القائمين في أراضي المملكة سواء مواطنين أو وافدين أو مقيمين.

تعمل بوابة أبشر الإلكترونية على تقديم العديد من الخدمات بطريقة إلكترونية ومنها خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة، وتعمل وزارة الداخلية السعودية على تقديم تلك الخدمات الإلكترونية حتى يستطيع أصحاب الأعمال، وكذلك الكفلاء والمقيمين من خدمة استعلام انتهاء الإقامة، ومعرفة صلاحية الإقامة، وموعد التجديد، وقيمة الرسوم الخاصة بالتجديد، وتلك الخدمات تتم من خلال موقع “ابشر أعمال الجوازات”، ومن المعروف أن حكومة المملكة العربية السعودية تقوم بتوقيع غرامات مالي ضد كافة مخالفين لنظام الإقامة، إذا كانت الإقامة قد انتهت، لهذا دائما ما يتم الاستعلام عن صلاحية الإقامة، من خلال الدخول عبر رابط البحث عن صلاحية الإقامة عبر بوابة أبشر الإلكترونية.

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الاستعلام عن صلاحية الإقامة

تسعى المملكة العربية السعودية على تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية الراهنة في جميع دول العالم المتقدم، والعمل على تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030، وتحرص أيضاً على العمل على توفير كافة الخدمات الإلكترونية عبر بوابتها الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية ومن خلال تقديم “خدمة استعلام عن هوية مقيم”، والتي هي أيضا من الخدمات الهامة، التي يبحث عنها المقيمين والوافدين لأراضي المملكة، والتي يوفرها نظام ابشر وسوف نعرض لكم خطوات استعلام عن صلاحية الإقامة لعام 1441 من خلال رقم الإقامة .

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة من أبشر

تسجيل الدخول لـ موقع أبشر.

يتم اختيار بوابة أبشر الأفراد.

يتم بتسجيل الدخول من خلال كتابة رقم الهوية، وكلمة المرور، ورمز التحقيق.

يتم اختيار خدمة الجوازات.

ثم اختيار خدمة الإقامة.

اختيار الاستعلامات الإلكترونية عن الإقامة.

إدخال رقم الهوية المراد الاستعلام عنه، ورمز التحقق الظاهر أمام المستعلم.

الضغط على زر “عرض”.

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