أول تعليق من ولي العهد السعودي على هجوم أرامكو

أول تعليق من ولي العهد السعودي على هجوم أرامكو
أول تعليق من ولي العهد السعودي على هجوم أرامكو
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أعلن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي على قدرة المملكة العربية السعودية على مواجهة العدوان الإرهابي، والتعامل معه، وجاءت تلك التصريحات من ولي العهد كأول تعليق يُدلي به على الهجوم الإرهابي الذي وقع قبل يومين في محافظة بقيق، و هجرة خريص، واستهدف مُنشأتي نفط تابعتين لشركة النفط السعودية “أرامكو”، التي تعد من كبرى الشركات المُصدّرة للنفط بالعالم.

جاء تلك التصريحات خلال اتصال هاتفي مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي شدّد بدوره على وقوف دولة الإمارات العربية إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد ما يمسّ أمنها، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

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كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود، قد ظهر غُداة الهجوم بالحفل الختامي الخاصة بمهرجان الهجن القائم في محافظة الطائف، لكنه لم يُدلي بأي تصريحات علنية حول هذا الهجوم.

قفزت أسعار النفط العالمية بعد هذا الهجوم، فيما وجه دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، بالسحب من مخزون النفط الاستراتيجي إذا لزم الأمر، وأوضح أن الكمية سوف تُحدّد خلال وقت لاحق من أجل للحفاظ على إمدادات الأسواق بالنفط.

وقد تسبب الهجوم الذي تم شنه على منشأتي للنفط تابعة لشركة أرامكو السعودية بتوقّف ما يقرب من 50% من إنتاج شركة أرامكو بشكل مؤقت، لكنه لم يؤثر على إمدادات الكهرباء، وعلى إمدادات المياه من الوقود، أو على إمدادات السوق المحلية من المحروقات، كما لم ينجم عن الهجوم أي إصابات بين العاملين في شركة أرامكو، بحسب التصريحات التي أعلنها الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي.

وقد حمّلت الولايات المتحدة الأمريكية إيران المسؤولية عن هذا الهجوم، لكن طهران أعلنت أن تلك الاتهامات “بدون أي دليل”، وقد انتقدت تجاهلها لإعلان جماعة تنظيم الحوثي باليمن مسؤوليتها عن هذا الهجوم.

كما أعلن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، على أهبة الاستعداد من أجل الرد على الهجوم، وأجاز استخدام النفط من “الاحتياطي الاستراتيجي” لواشنطن من أجل العمل على تحقيق الاستقرار بسوق النفط.

حذّرت كيليان كونوا مستشارة البيت الأبيض من استعداد بلادها للتحرك في حال أي هجوم شنته إيران على المملكة العربية السعودية.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن هذا الهجوم يُعد هذا الثالث من نوعه خلال مدة 5 أشهر، يتسبب بنشوب حريق في مُنشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية ، خلال شهر مايو الماضي لعام 2019، تم شن هجوم محدود بطائرات مُسيّرة مُفخّخة استهدف محطتي ضخ بترولية تابعتين لشركة أرامكو السعودية في محافظة الدوادمي، ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض، ووصفته المملكة العربية السعودية “بالجبان والإرهابي، والتخريبي”.

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