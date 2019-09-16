“كنتم أعداء فألف بين قلوبكم” الرئيس الروسي معلقا على الأزمة بين اليمن والسعودية

بوتين: المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية هامة للغاية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حديثه اليوم الإثنين، على الأزمة بين اليمن والسعودية وضرورة التنسيق بين الأطراف المتقاتلة، في العاصمة التركية أنقرة، مستشهدا يآايات من القرآن الكريم.

وقال الرئيس الروسي في كلمته التي نقلتها قناة روسيا اليوم بالعربية،  إن مايحدث في اليمن كارثة إنسانية يجب حلها عبر الحوار، واستشهد بآيات من القرآن الكريم “هنا أريد أن أتذكر بعض الآيات من الذكر الحكيم: “واعتصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا”.

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وكان بوتين، أكد خلال الكلمة في افتتاح القمة الثلاثية بين روسيا وتركيا وإيران حول سوريا بأنقرة، أن بلاده وضعت مع تركيا وإيران أساس الحل الدائم في سوريا، مؤكدا أن مسار أستانة حول سوريا، بضمانة روسيا وتركيا وإيران، يعد الآلية الأكثر فعالية التي تساهم في عملية إيجاد حل بسوريا.

وأشار بوتين إلى عمله على تحقيق الاستقرار في الأراضي السورية عبر الجهود المشتركة، وانخفاض مستوى العنف.

وأعرب بوتين عن قلقه من الوضع في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب (شمال غرب) ومنطقة شمال شرق سوريا، مشددا على ضرورة حل المشاكل الأمنية شرقي نهر الفرات استنادا إلى مبدأ حماية سلامة الأراضي السورية.

وتركز القمة حول سوريا على محافظة إدلب التي يسيطر عليها المتمردون، والتي أجبرت المعارك العنيفة فيها مئات الآلاف على الفرار وتهدد بإنهاء الهدنة المتعثرة.

يذكر أن هذه هي القمة الثلاثية الخامسة لبوتين وأردوغان وروحاني.

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