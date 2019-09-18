بالفيديو.. شاهد لحظة إطلاق النار على سيدة فلسطينية

بالفيديو.. شاهد لحظة إطلاق النار على سيدة فلسطينية
بالفيديو.. شاهد لحظة إطلاق النار على سيدة فلسطينية
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قامت القناة الفضائية ” الغد”، ببث فيديو يرصد فيه استشهاد سيدة فلسطينية الجنسية، بعد أن قام جندي من جنود الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق الرصاص عليها عند حاجز قلنديا في شمال القدس المحتلة.

وقد زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الفتاة الفلسطينية، كانت تنوي تنفيذ عملية طعن ضد جنود الاحتلال الإسرائيلية عند الحاجز، إلا أن جندي من الجنود قد قام بإطلاق النار عليها، وقد تم إصابة الفتاة في قدمها، قبل أن يتم الإعلان عن وفاتها.

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