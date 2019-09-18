خفض رسوم الزيارة العائلية إلى 300 ريال.. إليكم كيفية الحصول على التأشيرة العائلية الجديدة 1441

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تم خفض رسوم الزيارة العائلية خلال عام 1441 بالمملكة العربية السعودية، وهناك بعض من الخطوات التي يجب اتباعها في حالة أراد الوافد أو المقيم بأراضي المملكة عمل التأشيرة العائلية الجديد، ينتظر كافة المقيمين بالمملكة عن التأشيرة العائلية الجديدة لعام 1441 هجرياً، لاحضار الأهل والزوجة، والأبناء الى أراضي السعودية من أجل الزيارة أو من أجل العمل، حيث أن ارتفاع الرسوم الزيارة العائلية، جعل من الصعوبة القيام بعمل تأشيرة عائلية من أجل الزيارة، وهو الأمر الذي يظهر مقدار الارتفاع برسوم الزيارة العائلية، حيث أصبح الجميع يريد التعرف على حقيقة تخفيض رسوم الزيارة العائلية خلال عام 1441 هجرياً، ويريدون أيضاً معرفة كيفية التقديم على التأشيرة من أجل الزيارة العائلية برابط مباشر من أجل الحصول على المعلومات الكافية، ورسوم التأشيرة العائلية الجديدة، هذا الخبر الذي قد تم به نقله عن مديرية الجوازات السعودية.

تفاصيل خفض رسوم الزيارة العائلية إلى 300 ريال سعودي

حتى الوقت الراهن لم يتم إصدار بيان رسمي حول خفض تأشيرة الزيارة العائلية خلال عام 1441 من قبل وزارة الخارجية السعودية أو من قبل مديرية الجوازات السعودية، ولكن هنالك بعض من المصادر المسؤولة بحكومة المملكة العربية السعودية أكدت أنه يتم خلال الوقت الراهن دراسة زيادة عدد السياح بالمملكة العربية السعودية ضمن الاستراتيجيات الجديدة للمملكة، والتي سوف يكون من بينها تخفيض تأشيرة الزيارة العائلية إلى 300 ريال سعودي تبعاً لرؤية المملكة لعام 2030 ، وهو ما سوف يكون خلال القريب العاجل خلال الايام القليلة القادمة، بحسب التصريحات التي أعلنت عنها المصادر المسئولة بوزارة الخارجية السعودية.

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كما أن قرار التخفيض مازال قيد الدراسة إلى الوقت الراهن، ولم يتم يطبقه إلى الآن، وفي حالة أن تم اعتماد القرار بشكل رسمي في المملكة سوف يتم الإعلان عنه، ومن المتوقع أن يبدأ هذا القرار بالتطبيق بشكل رسمي مع بداية العام الميلادي الجديد خلال عام 2020 الخاص بتخفيض التأشيرة العائلية إلى 300 ريال سعودي.

قيمة رسوم تأشيرة الزيارة العائلية خلال الوقت الراهن لعام 1441

تسجل رسوم تأشيرة الزيارة العائلية خلال الوقت الحالي إلى ما يقرب من 2000 ريال سعودي، وتلك الرسوم يعتبرها المقيمين في أراضي المملكة عالية جداًّ مقارنة بما يحصلون عليه بالشهر في أراضي المملكة العربية السعودية، وهو يؤدي إلى التسبب في عبء كبير على كاهل العمالة أو الوافد إلى المملكة، عدم قدرتهم على السفر، او الاستقدام من أجل الزيارة العائلية.

كيفية الحصول على التأشيرة العائلية 1441 الجديدة

يتم التقديم من أجل التقديم الحصول على التأشيرة العائلية للزيارة في أراضي المملكة، من خلال موقع وزارة الخارجية السعودية، مع القيام بالضغط على الخدمات الإلكترونية، والضغط على وخدمة مقيم، والقيام باختيار تاشيرة الزيارة العائلية 1441 للحصول على التأشيرة العائلية للزيارة الجديدة او من خلال اتباع الخطوات التالية:

على المقيم الراغب في التقديم بطلب من أجل زيارة عائلية الدخول عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة الخارجية السعودية.

الدخول إلى صفحة خدمات التأشيرات الإلكترونية.

ثم الدخول لصفحة تقديم طلب زيارة عائلية من خلال الرابط الإلكتروني.

يجب ملء كافة البيانات الخاصة بمقدم الطلب، مثل الأسم، وتدوين العنوان، والإقامة، والجنسية، إلى جانب توضيح كافة المعلومات الخاصة بالإتصال مع الشخص مقدم طلب الحصول على تأشيرة زيارة عائلية بالمملكة.

سوف يظهر رقم الطلب، والبيانات ينبغي أن يتم حفظ هذا رقم الخاص بطلب تأشيرة الزيارة العائلية.

بعد هذا يجب عزيزي المقيم طباعة طلب الزيارة العائلية، مع توضيح الإمضاء، والختم من صاحب العمل .

الذهاب من أجل تصديقه في مكتب الغرفة التجارية.

دفع رسوم التصديق المقررة.

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