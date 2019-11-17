بعد وساطة أمريكا والبنك الدولي.. تغييرات طرأت على موقف إثيوبيا بشأن مفاوضات سد النهضة

Advertisements

صرح مصدر مطلع بالحكومة المصرية ومشارك بمفاوضات سد النهضة التي قد تم إجراؤها خلال اليومين السابقين في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أن هناك تغيرات قد طرأت على موقف الدولة الإثيوبية بشأن المفاوضات الخاصة بشأن سد النهضة، بعد وساطة البنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية بالمفاوضات.

وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه بالرغم من أن المواقف لم تتغير، إلا أن طريقة العرض، وطريقة والتفاهم بشأن سد النهضة كانت مختلفة، وأكد على عدم وجود تشدد أثناء الحوار، لكن ما زالت المواقف مستمرة.

Advertisements

وأضاف المصدر أن وجود البنك الدولي ووساطة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية جعلت الأمور والمفاوضات تسير بشكل أبسط من ذي قبل، وأكد أن كل ما يجري يتم كتابته من قبل ممثلي البنك الدولي.

أما بالنسبة لطلب وزير المياه والري الإثيوبي من ممثلي البنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية لجعل المفاوضات تسير سرية، فقد أوضح المصدر، خلال تصريح صحفي له، أن مفاوضات سد النهضة الأثيوبي تسير فعلاً بسرية تامة، ولا يحق أن يتم التصريحات بما يدار بشأن مفاوضات سد النهضة خلال الوقت الراهن.

وشدد المصدر الحكومي على أن “وجود البنك الدولي يعد خطوة للأمام، لكن ما زالت الحوارات مستمرة”، كما أعلن المصدر عن نفيه كالمصدر نفيه لما تم تداوله عبر الصحف السودانية بشأن التوصل إلى اتفاق ثلاثي مع الدولة الإثيوبية بشأن سنوات ملء خزان سد النهضة الأثيوبية.

وأضاف المصدر لا نستطيع أن نعلن أنه قد تم إحراز تقدم بمفاوضات سد النهضة، ومازالت الأرقام التي التي يتم إجراء مفاوضات بشأن كما هي، وأكد أنه لم يتم الاتفاق على سبعة سنوات من أجل ملء خزان سد النهضة، وأوضح أن العرض المقدم من قبل جمهورية مصر العربية لم يحتوي مطلقاً على عدد سنوات محددة لملء سد النهضة، وأكد أنه لم يكن هناك أي اتفاق على عدد السنوات، ولكن الاتفاق كان بشأن مراحل التنفيذ بشروط معينة.

وأكد المصدر أن أولى الاجتماعات الفنية حول سد النهضة قد جرت يوم الجمعة، ويوم السبت، على مستوى وزراء الموارد المائية والري بالدول الـ 3، بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية، والبنك الدولي كـ”مُراقبين” للمباحثات.

ومن المتعين أن يتم عقد ثلاثة اجتماعات فنية أخرى بشأن العمل على تفعيل ما تم التوافق عليه من خلال المُباحثات التي عُقدت في واشنطن العاصمة الأمريكية خلال وقت سابق خلال الشهر الراهن.

أقرا المزيد مفاوضات سد النهضة بلغت “طريقًا مسدودًا”.. ومطالبات بتدخل وسيط دولي