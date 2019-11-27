اكتتاب الأفراد في “أرامكو” يواصل تلقي الطلبات وأخر موعد غداً

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يستمر اكتتاب أرامكو السعودية في جمع المزيد من مليارات الريالات، وذلك بعد أن دخل الطرح الأسبوع الثاني، حيث شارك على مستوى شريحة الأفراد نحو 3.1 مليون مكتتب حتى الثامنة من مساء أمس الثلاثاء، وذلك بزيادة نصف مليون مكتتب عن اليوم السابق.

حيث قاموا باكتتاب نحو 845 مليون سهم بقيمة تزيد على 27 مليار ريال، مع العلم أن حصة الأفراد من الاكتتاب تبلغ مليار سهم، وتصل قيمتها إلى 32 مليار ريال كحد أقصى.

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يذكر أن 38% من المكتتبين الأفراد اكتتبوا عبر المصرفية الإلكترونية، وأكثر من 36% اكتتبوا عبر الفروع، على أن ينتهي اكتتاب الأفراد الخميس المقبل.

جدير بالذكر، أن اكتتابات المؤسسات بشركة أرامكو قد بلغت نحو 58.4% مليار ريال بنهاية يوم الخميس الماضي.

حيث مثلت المؤسسات الحكومية ثلث اكتتابات المؤسسات، فيما مثلت شركات إدارة أصول الثلث الثاني، والشركات العائلية مثلت الثلث الأخير.

وأشار دفتر أوامر الاكتتاب علامات جيدة، بشأن تجاوز الطلب المعروض، ويتُتوقع أن يتم الإعلان عن سعر الطرح النهائي وعملية التخصيص في الخامس من ديسمبر كحد أقصى.