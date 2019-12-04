تصل لـ6 آلاف ريال.. تعرف على المهن المقرر رفع رسوم تجديد الإقامة لها

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أعلنت وزارة العمل السعودية بدء تطبيق رفع الرسوم الخاصة بالعمالة الوافدة، وذلك عن طريق تحصيل مبلغ مالي بقيمة 500 ريال بشكل شهري، فيما يعادل 6000 ريال سنويًا من جميع منشآت القطاع الخاص.

وهذه المنشآت هي التي يزيد أعداد العاملين بها عن الوافدين سعودي الجنسية، على أن تكون هذه المنشآت ملزمة بدفع ذلك المقابل المادي بالنيابة عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة السعودية في تلك المنشآت.

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وكشف مصدر رسمي بالوزارة، أن هناك بعض الفئات لم يشملها القرار، وهي معفاة بشكل دائم من تلك الرسوم، حيث ذكر المصدر هذه الفئات بشكل مفصل وهي: أبناء الوافدين من أم سعودية، والعمالة من دول التعاون الخليجي والعمالة المنزلية من مختلف الدول.

ومن المقرر أن يدفع الوافدين العاملين بجميع منشآت القطاع الخاص، وخاصة المنشآت التي يزيد عدد العاملين الوافدين بها عن عدد العمالة السعودية، على أن تكون هذه المنشآت ملزمة بدفع المقابل المالي عن كل فرد وافد يزيد على متوسط عدد العمالة السعودية بالمنشأة.

وذكرت مصادر محلية المهن المقرر رفع رسوم تجديد الإقامة بها للعام الجديد على النحو التالي:

المهن اليدوية، المهن الصناعية، المهن التجارية كالمحاسبين والإداريين والعاملين في مجال التسويق والاقتصاد وغير ذلك، فضلًا عن المهن المتعلقة بالهندسة والطب والصيدلة ومن المتوقع أن يشمل رفع رسوم الإقامة ما يقرب من الـ60 مهنة.