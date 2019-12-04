الجوازات السعودية تعلن أسعار تأشيرة الدخول والخروج للأبناء والزوجة في 2020

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نظرًا لكون المملكة العربية السعودية أرض خصبة لجميع الوافدين الذين يشكلون نسبة كبيرة، خاصة بين العمالة الأجنبية في المملكة، الأمر الذي دفع السعودية إلى تحديث نظام العمل مؤخرًا بهدف ضمان حماية العمالة وتوفير سبل الراحة والأمانة لهم.

وتتباين أسعار الزيارات العائلية بين الوافدين من عام لآخر، وذلك حتى بقيت عند سعر نهائي وثابت 300 ريال لجميع تأشيرات الزيارة للأبناء، ويستعرض موقع “مصر 365” أسعار تأشيرات الزيارات للوافدين وفقًا للتحديث الأخير.

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تأشيرات الدخول لأبناء الوافدين

يصل سعر التأشيرة الصالحة للوافدين والتي تسمح بالدخول لمرة واحدة فقط والبقاء لمدة شهر 300 ريال سعودي.

يبلغ سعر تأشيرة لمدة عام دخول متعدد وتسمح بالدخول المتعدد للسعودية والبقاء والدخول لمدة 3 أشهر 300 ريال السعودي.

يتم استخراج التأشيرة العائلية المتعددة للسعودية لمرة واحدة وتكون صلاحيتها وفق المديرية العامة للجوازات السعودية.

تأشيرة الزجة (المدة والرسوم)

تصل تكاليف إصدار تأشيرة زيارة للزوجة لقضاء ثلاثة أشهر إلى ألفين ريال سعودي، أما إذا رغب الوافد تمديد تأشيرة لزوجته لمدة تزيد على 6 أشهر مثلًا، فيجب عليه أن يدفع 3 آلاف ريال كرسوم لتلك التأشيرة.

وعن تأشيرة الزيارة وفقًا للمهنة، كشف مصدر إعلامي مطلع بأنه تم فتح تأشيرات الزيارة للعائلة والزوجة لجميع المهن دون استثناء، وذلك وفقًا لشروط سهلة وميسرة وعن طريق دفع رسوم رمزية.

شروط إصدار تأشيرة الزوجة

يجب تسجيل الرقم والتاريخ الخاصين بموافقة التمديد.

يشترط أن تكون الإقامة الخاصة بالشخص المطلوب للزيارة سارية المفعول.

يشترط أن تكون الإقامة الخاصة بالشخص المطلوب للزيارة سارية المفعول. كذلك يجب أن تكون فترة بقاء الشخص الذي يريد التمديد له بخارج أراضي المملكة قد تخطت السبع شهور للمقيمين من أجل العمل.