السعودية تطلق نظام إقامة جديد لمدة 5 سنوات للوافدين وأبنائهم

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كشف مصدر رسمي بجوازات المملكة العربية السعودية، أن المملكة قامت بإطلاق نظام إقامة جديد بديلًا عن النظام السابق، ويتمثل النظام في إصدار هوية مقيم مختلفة، تكون عبارة عن بطاقة تمتد إلى 5 سنوات تثبت هوية الوافد ميدانيًا، تتضمن اسم الوافد ورقمه وتاريخ ميلاده ومهنته ومدى أحقيته بالعمل وجنسيته ورقم رخصة العمل ” إن وجدت” والديانة وصاحب العمل، حيث تجدد إلكترونيًا بشكل رسمي.

وأوضح خالد الصيخان أن رسوم الهوية الجديدة هي نفسها الرسوم الي يتم دفعها لاستخراج الإقامة، إلا أنه سيتم دفع رسوم الخمس سنوات بدلًا من دفع رسوم عام واحد ؤ وتجدد تلقائيًا من خلال موقع أبشر، يعني أن الرسوم التي يدفعها الوافد سنويًا هي نفس رسوم الخمس سنوات ولكن تدفع لمرة واحدة.

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تأشيرة 5 سنوات للوافدين

أولا، يشترط دفع رسوم 2000 ريال سعودي للراغبين في ستخراج تأشيرة الخروج النهائي، على أن تكون التأشيرة سارية المفعول وغير منتهية الصلاحية ولا يجوز إصدار تأشيرة الخروج إذا كانت تأشيرة الإقامة منتهية.

ثانيا، يبلغ سعر تمديد تأشيرة الزيارة العائلية 100 ريال سعودي، فيما تبلغ إصدار تأشيرة الزيارة للوافد 300 ريال وذلك وفقًا لآخر تحديث من قبل مجلس الوزراء السعودي حيث تم تثبيت الرسوم على هذا السعر.

ثالثا، تأشيرة المرور عبر الأراضي السعودية 300 ريال سعودي، وتأشيرة الدخول المتعدد إلى المملكة 3000 ريال سعودي لمدة 6 أشهر، وأيضا تأشيرة الخروج والعودة المتعددة 500 ريال لمدة 3 أشهر.