ماذا قالت سفيرة السعودية في أمريكا بأول تعليق عقب حادث فلوريدا؟

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قالت الأميرة ريما بنت بندر، سفيرة المملكة العربية السعودية في أمريكا، في أول تعليق لها عقب حادث إطلاق النار على قاعدة عسكرية جوية في فلوريدا أمس الجمعة، إن الحادث مؤلم للغاية، ووحدة الشعب السعودي في إدانة تلك الجريمة، مقدمة التعازي للشعب الأمريكي.

وكتب الأميرة في تغريدة لها: “نتعاطف مع عائلات المتضررين من هذا الهجوم المروع، كابنة طيار عسكري سابق تدرب في بأمريكا فإن هذه المأساة مؤلمه بشكل خاص والشعب السعودي متحد في ادانته لهذه الجريمة ونقف متضامنين مع أصدقائنا الأمريكيين خلال هذه الأوقات العصيبة”.

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كما قدم العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز تعازية للرئيس الأمريكي في ضحايا الحادث من الأمريكيين.

وقال مصدر، إنه تم احتجاز 6 أشخاص سعوديين لقربهم من مسرح الجريمة، كما صحيفة “نيويورك تايمز” اليوم السبت عن المصدر قوله إن ثلاثة من المحتجزين شوهدوا وهم يقومون بتصوير الحادث باكمله، وأسفر الحادث عن مقتل 4 أشخاص، بينهم منفذ الحادث، والذي تم الكشف عن هويته وتبين أنه سعودي، ويدعى محمد سعيد الشمراني وهو ملازم بسلاح الجو السعودي.

وأضافت الصحيفة، أن السلطات الأمريكية، تحقق في الحادث لمعرفة الدافع وراء قيام المسلح باطلاق النار وما إذا كان الحادث عملاً إرهابيًا، وعلى الجانب الآخر، ذكرت مجموعة سايت انتيليجنس التي ترصد الانشطة الجهادية على الإنترنت أنه قبل إطلاق النار بفترة قصيرة ، نشر حساب على موقع التدوينات المصغر” تويتر”، يحمل اسمًا متطابقًا لاسم مرتكب الحادث وصيته، ووصف خلالها الولايات المتحدة بأنها “أمة شريرة” وانتقد دعمها لإسرائيل.

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ووقع الحادث بعد يومين من قتل بحار اثنين من العاملين في قاعدة بيرل هاربر-هيكام المشتركة في هاواي، قبل أن يطلق النار على نفسه، وأكد المسؤولون في بيرل هاربور أن فعاليات الإحياء السنوي للهجوم الياباني على القاعدة في عام 1941، والتي دفعت الولايات المتحدة إلى ساحة الحرب العالمية الثانية ، ستمضي كما هو مخطط لها في عطلة نهاية الأسبوع.