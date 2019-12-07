من هو السعودي محمد سعيد الشمراني منفذ حادث فلوريدا؟

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كشفت وسائل إعلام أمريكية هوية المنفذ لحادث فلوريدا، والذي أطلق النار داخل قاعدة “بنساكولا” الجوية التابعة لسلاح البحرية بولاية فلوريدا، وقالت إنه سعودي الجنسية يعمل ضابط طيران في سلاح الجو السعودي برتبة مُلازم ثاني ويُدعى محمد سعيد الشمراني.

وذكرت شبكة “سي إن إن” أن مصادر أمنية أكدت أن السعودي مرتكب الحادث، كان مُلتحقًا ببرنامج تدريب الطيران بقاعدة بنساكولا الجوية، وقال مسؤول في الولاية إن مُطلق النار يخدم بسلاح الجو السعودي، وبدأ تدريباته في عام 2017 بشهر أغسطس، وتدرب على تدريبات ابتدائية للطيران، وتدرب أيضا على أساسيات الملاحة البحرية، ودرس اللغة الإنجليزية، وفقا لما ذكرته وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون.

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صدر بيان صحفي للبحرية الأمريكية في فبراير الماضي، أكد أن هناك 18 طيارا بحريا، بجانب فردين من أطفم الطائرات من القوات البحرية السعودية كانوا يتدربون مع البحرية الأمريكية، بما يشمل مهمة في بنساكولا. ولم يتضح ما إذا كان المشتبه فيه أحد أفراد تلك المهمة، بحسب قناة “الحرة” الأمريكية.

وقال مفوّض شرطة مقاطعة اسكامبيا، ديفيد مورجان، إن السلاح الذي كان بحوزة مطلق النار، كان “مسدس”، ولا يزال غير واضح حتى الآن، كيف تمكن من إدخاله للقاعدة، فالأسلحة غير مسموح بها، ونشر موقع “سايت” الأمريكي، أنه قبل تنفيذ الهجوم، نشر المنفذ بيانًا قصيرًا عبر موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”، كتب فيه: “أنا ضد الشر، وأمريكا عموما تحولت إلى دولة شر.. أنا لست ضدكم لأنكم فقط من الأمريكيين، أنا لا أكرهكم بسبب حرياتكم، أكرهكم لأنكم كل يوم تدعمون وتمولون وترتكبون جرائم ليس فقط ضد المسلمين بل ضد الإنسانية”.

وأضاف الموقع أن المنفذ من الواضح أنه لا ينتمي لأي جماعة متطرفة، وفقا لطريقة تنفيذ الهجوم، في الوقت الذي أعلن فيه تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الحادث، لكن الموقع أكد وجود دوافع إرهابية لدى المنفذ، وكان يقتبس تصريحاته من تصريحات مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

من جانبها قالت الأميرة ريما بنت بندر، سفيرة المملكة العربية السعودية في أمريكا، في أول تعليق لها عقب الحادث، إن الحادث مؤلم للغاية، ووحدة الشعب السعودي في إدانة تلك الجريمة، مقدمة التعازي للشعب الأمريكي، وكتب الأميرة في تغريدة لها: “نتعاطف مع عائلات المتضررين من هذا الهجوم المروع، كابنة طيار عسكري سابق تدرب في بأمريكا فإن هذه المأساة مؤلمه بشكل خاص والشعب السعودي متحد في ادانته لهذه الجريمة ونقف متضامنين مع أصدقائنا الأمريكيين خلال هذه الأوقات العصيبة”، كما قدم العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز تعازية للرئيس الأمريكي في ضحايا الحادث من الأمريكيين.

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وغرّد ترامب عبر تويتر: “الملك سلمان بن عبد العزيز قال إن الشعب السعودي غاضب بشدة من التصرفات الهمجية لمطلق الرصاص، وإن هذا الشخص لا يمثل بأي حال أو شكل مشاعر الشعب السعودي الذي يحب الشعب الأمريكي”.