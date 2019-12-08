بالخطوات.. طريقة تجديد رخصة العمل في السعودية

Advertisements

تسعى الحكومة السعودية دائما إلى الاهتمام بالعمالة الأجنبية الوافدة إليها من الدول الأخرى، ولذلك تهتم بأن يكون لهم وضعا قانونيا واضحا من أجل توفير مستحقاتهم وضمان سلامتهم، ولتسهيل إصدار تجديد رخصة العمل عند اقتراب انتهائها، إليكم الشروط والتكاليف:

– تعتبر إصدار أو تجديد رخص العمل لعمالة المنشأة الوافدة بمثابة موافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لها للعمل في السوق السعودي، وهي أحد متطلبات إصدار أو تجديد الإقامة للعامل من قبل المديرية العامة للجوازات، ورسوم تقديم الخدمة هي 100 ريال سعودي على أن تمنح الرخصة لمدة عام واحد فقط.

Advertisements

– يتم تجديد رخص العمل للمقيمين في السعودية عبر الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

– زيارة مقر الخدمة الخاصة لإصدار رخص العمل في أول مرة، ثم بعد ذلك يمكنك كتابة أي بيان من البيانات التالية لتكون مرجعاً تعريفياً بشخصية العامل الوافد مثل الرقم الخاص بالعامل، أو رقم جواز السفر الخاص به، أو رقم الحدود، أو الرقم الخاص بالإقامة، أو التاريخ الذي تم فيه إصدار هذه الإقامة.

– يتم بعد ذلك اختيار خدمة رخص العمل، وتحديد إن كان المطلوب إصدار رخصة عمل جديدة لوافد جديد، أم تجديد رخصة قديمة لعامل موجود بالفعل داخل المملكة.

– يجب الضغط بعد ذلك على اختيار زر إضافة حتى يتم استكمال الخطوات الناقصة. سوف يظهر أمامك على الشاشة قيمة إصدار رخصة الإقامة الجديدة، أو قيمة تجديد رخصة الإقامة القديمة طبقاً للبيانات التي قمت بإدخالها إلى الموقع.

– سوف يكون متاحاً أمامك أيضاً إمكانية القيام بسداد رسوم إصدار الرخصة أو تجديدها، وعند إتمام السداد سوف تحصل على رقم السداد الخاص بك، حيث يمكنك من خلال هذا الرقم أن تتابع صلاحية رخصتك من وقت إلى آخر.