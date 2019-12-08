تعرف على رسوم تجديد الإقامة بمكتب العمل في السعودية

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يحتاج المقيمون في المملكة العربية السعودية سواء بغرض الزيارة، أو إتمام مراسم الحج أو العمرة، أو بهدف العمل أن يحرص على تجديد إقامته في الميعاد المحدد لها، وسداد الرسوم المحددة لهذا الأمر، وفي السطور التالية، يعرض موقع “مصر 365″، رسوم تجديد الإقامة بمكتب العمل في السعودية.

رسوم تجديد الإقامة بمكتب العمل في السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية، عن تكلفة بعض الرسوم الخاصة بالإقامة داخل المملكة العربية السعودية، ومنها:

– رسوم الإقامة داخل المملكة العربية السعودية بالنسبة للوافدين من الخارج تبلغ ستمائة وخمسون ريالاً سعودياً.

– رسوم الإقامة داخل المملكة العربية السعودية للأشخاص المرافقين للوافدين من الخارج تساوي ألفين ريالاً سعودياً، سواء كان هؤلاء المرافقين مواليد جدد، أو تابعين من خارج السعودية.

– الرسوم الخاصة بنقل الكفالة لأول مرة تساوي ألفين ريالاً سعودياً.

– الرسوم الخاصة بنقل الكفالة للمرة الثانية تساوي ضعف رسوم نقل الكفالة في المرة الأولى أي أربعة آلاف ريالاً سعودياً.

– الرسوم الخاصة بنقل الكفالة للمرة الثالثة تساوي ستة آلاف ريالاً سعودياً، أي ثلاثة أضعاف رسوم نقل الكفالة في المرة الأولى.

– الرسوم الخاصة بتغيير الوظيفة بالنسبة للأشخاص المغتربين داخل المملكة العربية السعودية تساوي ألف ريالاً سعودياً.

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يذكر أن المملكة قد أصدرت في وقت مبكر قراراً نهائياً يتعلق بقيمة الرسوم المقررة لكي يقوم بسدادها المقيمين بالمملكة العربية السعودية لأسباب متنوعة، وأيضاً الرسوم الخاصة بتجديد الإقامة بشكل عام، وأعلنت وزارة العمل تقليل فترة صلاحية التأشيرة التي يتم تقديمها للوافدين إلى السعودية لتصبح أربع سنوات فقط، بدلاً من ست سنوات، بجانب مجموعة من القرارات الأخرى التي تتعلق بالرسوم الخاصة بتجديد الإقامة بالنسبة للوافدين إلى المملكة خلال عام 2019، وقرارات أخرى تتعلق بتعديل وظيفة الوافد، وقرارات تتعلق بتجديد العمالة المنزلية، والأسعار المقررة لهذه الفئة من الوافدين.