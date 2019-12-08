مرسوم ملكي بمنح الجنسية السعودية للمبتكرين والمتميزين

Advertisements

أصدر العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين، سلمان بن عبد العزيز، قرارا بمنح الجنسية السعودية للمهنيين المحترفين من جنسيات مختلفة بجميع أنحاء العالم، وتشمل مجالات الطب والتكنولوجيا والثقافة والرياضة.

وتهدف خطوة المرسوم الملكي، بمنح الجنسية السعودية للمبتكرين، لجذب أكبر عدد من المحترفين من جميع أنحاء العالم للمملكة العربية السعودية، فتسعى المملكة إلى تنويع اقتصادها كجزء من رؤيتها 2030.

Advertisements

وكتب المشروع السعودي، في تغريدة له، أن المرسوم الملكي يهدف القرار إلى جذب العلماء والمثقفين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، كما قدمت المملكة العربية السعودية “الرؤية 2030” الطموحة في السابق، “البطاقات الخضراء” وتأشيرات الإقامة المتميزة.