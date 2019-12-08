السعودية تعلن عن طريقة إقامة جديدة “مدى الحياة”

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أعلنت المملكة العربية السعودية، بدء استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة (سابرك)، والتي تمنح إقامة دائمة غير محددة المدة داخل المملكة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة، على أن يبلغ قيمته 800 ألف ريال سعودي أي بما يعادل حوالي 65 ألف دينار كويتي، والطريقة الثانية هي الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي 100 ألف ريال يدفع سنوياً بما يصل إلى 8000 دينار.

وحسبما ذكرت صحيفة سبق السعودية، يمنح نظام الإقامة المميزة، مزايا تضمن أسلوب حياة يمتاز بالمرونة والرفاهية، بحيث يتمتع حامل الإقامة المميزة، بحقوق ومزايا بينها الإقامة، في المملكة مع أسرته، تأشيرات زيارة للأقارب، واستقدام العمالة المنزلية، إلى جانب امتلاك العقارات ووسائل النقل، حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتياً ومزاولة الأعمال التجارية.

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جاء ذلك من أجل إتاحة الفرصة لمن يرغب بالاستقرار أو الاستثمار في السعودية، وتحقق لاقتصاد المملكة ومواطنيها المزيد من النمو والتطور.

وذكرت الصحيفة أنه يشترط للحصول على الإقامة المميزة ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، إضافة إلى خلو السجل الجنائي للمتقدم من السوابق، تقديم ما يثبت الملاءة المالية وأن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان داخل المملكة.