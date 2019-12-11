وزير المالية السعودي يوضح حقيقة تعديل رسوم الوافدين إلى المملكة

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أوضح محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، حقيقة تغيير رسوم الوافدين إلى المملكة.

حيث قال الجدعان في تصريحات تليفزيونية، إنه لا يوجد نية لدى المملكة لتعديل المقابل المالي للوافدين.

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وأضاف: “الحكومة تقوم بمراجعة مبادراتها باستمرار وبشكل عام، ولا نية حاليًا للتعديل على المقابل المالي على الوافدين أو المرافقين، وإذا حصل تعديل سوف يعلن في وقته كما قمنا بالإعلان عن التعديل على القطاع الصناعي”.

يذكر أنه في 24 سبتمبر الماضي، قرر مجلس الوزراء السعودي تحمل الدولة اعتبارًا من 1 أكتوبر، ولمدة 5 سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.