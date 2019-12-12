حقيقة زيادة تأشيرة الزيارة العائلية بالسعودية لعام 2020 للأبناء والزوجة

Advertisements

تم إجراء بعض التعديلات على أسعار تأشيرة الزيارة العائلية للمقيمين والوافدين بأراضي المملكة العربية السعودية، خصوصاً أن تم إجراء تعديلات من قبل مجلس الوزراء السعودي على أسعار تأشيرة الزيارة لتصبح موحدة بقيمة 300 ريال سعودي لكافة أفراد العائلة، وسوف يتم التوضيح خلال هذا التقرير قيمة الزيادة الخاصة بزيادة الجديدة لتأشيرة الزوجة والأبناء.

تكلفة رسوم الزيارة العائلية الجديدة للسعودية

حددت الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية قيمة رسوم الزيارة العائلية إلى أراضي المملكة العربية السعودية للعام الراهن 1441 هجرياً/ 2019 ميلادياً، وقد أشارت إلى أن تلك الرسوم الجديدة لم يصدر عليها أي تعديلات كما تم النشر خلال بعض المواقع الإلكتروني، ولم يثبت حتى الوقت الراهن إذا كانت هناك تعديلات على رسوم الزيارة العائلية للسعودية أم لا، لكن تم الإعلان عن رسوم زيارة مؤقتة خلال الوقت الراهن كانت كالتالي:

Advertisements

بلغت قيمة رسوم تأشيرة الزيارة المؤقتة ما يقرب من 300 ريال، لمدة شهر واحد فقط، على الرغم من صلاحية الزيارة لمدة 3 أشهر من تاريخ الحصول على التأشيرة ، أي أن المسافر يمكنه دخول أراضي المملكة العربية السعودية، ولكن عليه البقاء بها لمدة شهر واحد فقط.

تمديد تأشيرة الزيارة العائلية بالسعودية

يتم العمل على تمديد تأشيرة الزيارة العائلية من خلال تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية السعودية ليتم اتباع بعض من الخطوات السهلة والبسيطة من أجل تمديد تأشيرة الزيارة العائلية بالسعودية.

ثم على المقيم أو الوافد لأراضي المملكة دفع الرسوم المطلوبة من أجل تمديد تأشيرة الزيارة العائلية، بعد أن يقوم بالضغط على “متابعة” من أجل معرفة كافة الأشخاص المتواجدين على كفالته.

إجراءات إصدار الإقامة للأبناء بالسعودية

تعبئة النموذج الخاص بالإقامة.

تقديم صورتين للشخص المراد عمل الإقامة له بأراضي المملكة بخلفية بيضاء واضحة دون أي تشويش.

تقديم جواز السفر الخاص بالشخص المراد الحصول على إقامة له بشرط أن يكون ساري.

تسديد رسوم إصدار الإقامة الشخص المراد إصدار إقامة له، والتي تبلغ قيمتها 500 ريال سعودي عن كل سنة.

عمل وثيقة تأمين صحي شاملة للشخص المراد إصدار إقامة له بالسعودية.

تقديم تقرير طبي صادر من قبل أحد المستشفيات المعتمدة بأراضي المملكة العربية السعودية.

تسجيل بصمة الشخص المراد استخراج إقامة له بأراضي المملكة ليتم استخراج الإقامة له.

أقرا أيضاً: شروط الحصول علي الجنسية السعودية للوافدين