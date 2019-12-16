إسرائيل تحذر “حزب الله”: “أي محاولة لشن هجمات ستدفعوا ثمنها باهظا”

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حذر بنيامين نتنياهو رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، أمس، حزب الله اللبناني، من أي محاولة للتعاون مع إيران في شن هجمات على إسرائيل، مؤكدا أن ثمنها سيكون باهظا جدا حال تجرأ حزب الله على التنفيذ.

وأوضح نتنياهو، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية: “سمعنا قبل عدة أيام مسؤولا كبيرا في الحرس الثوري الإيراني يهدد مجددا بأن إيران ستدمر تل أبيب، وبهذا هو كشف حقيقة بسيطة مفادها أن حزب الله هو مجرد أداة إيرانية تعمل من لبنان ضد إسرائيل.. ورغم قيام نصر الله على الفور بنفي تصريحات المسؤول الإيراني، أود أن أوضح بأنه لو تجرأ حزب الله على مهاجمة إسرائيل، فهذه المنظمة وللدولة اللبنانية التي تسمح باستخدام أراضيها لشن هجمات علينا ستدفعان ثمنا باهظا للغاية”.

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وفي ذات السياق، قدم وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، ردا على تلك التصريحات، خلال تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال فيها: “إذا صح ما نسب إلى مستشار رئيس الحرس الثوري الإيراني، فإنه لأمر مؤسف وغير مقبول وتعد على سيادة لبنان الذي تربطه بالجمهورية الإسلامية الإيرانية علاقة صداقة.. ولا يجوز أن تمس استقلالية القرار اللبناني بأي شكل من الأشكال”.

جاء ذلك ردا على تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، يوم الأحد الماضي، والذي هدد بجعل سوريا فيتناما بالنسبة لإيران، متعهدا بمنع التمركز العسكري الإيراني في الأراضي السورية، داعيا للانتقال من الردع إلى الهجوم.

وكانت وكالة “ميزان” الإيرانية أعلنت مساء الاثنين الماضي، أن اللواء مرتضى قرباني مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، قال إن “في حال ارتكبت إسرائيل أصغر خطأ تجاه إيران، فإن إيران ستسوي تل أبيب بالتراب انطلاقا من لبنان”.