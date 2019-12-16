السعودية تحدد 3 شروط لتجديد الإقامة في 2020

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أقرت المملكة العربية السعودية، مؤخرا العديد من الإجراءات المتعلقة بالإقامة بالأراضي السعودية ونظام العمل.

وتتضمن الإجراءات التي أقرتها المملكة 3 شروط يجب أن تتوفر في كل وافد يقيم في المملكة، وهي أساس تجديد الإقامة وتعتبر الرسوم الواجب دفعها عند التجديد.

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ولم تعد إجراءات تجديد الإقامة وعقد العمل للوافدين كما كان، وإنما أضيفت بعض التعديلات المتعلقة بالفحوصات لضمانة سلامة الوافدين والمواطنين معا،، وسيبدأ العمل بهذه الخطوات والشروط في 2020 ، حسبما قال مصدر رسمي في المملكة.

لابد من إجراء الفحص الطبي و إلزامه بإحضار شهادة خلو من الأمراض مختومة من وزارة الصحة.

أن يكون الوافد لديه عقد عمل ساري المفعول متطابق مع الإقامة ومدفوعه الرسوم للإقامة بشكل كامل.

أن يكون لدى الوافدين من العمالة المنزلية، العاملون في القطاع الصحي، السائقون على كفالة الفرد، العاملون في الرعاية الإجتماعية، العاملون في دور النقاهة، الحلاقون، ورقة صحة خاصة بفحص تطعيم فيروس الكبد الوبائي.