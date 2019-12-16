مجلس الشورى السعودي يحدد 5 فئات من الوافدين ستغادر السعودية في 2020

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أوضح مصدر رسمي أنه من المقرر أن يقوم مجلس الشورى بإصدار قرارات لمؤسسات الدولة لإيقاف تأشيرات العمالة والوافدين المقرر قرب انتهاء إقامتهم وعدم تجديدها، وذلك لإعطاء فرصة للسعوديين العاطلين عن العمل، كما تضمن القرار تفاصيل إنهاء الإقامة ورخصة العمل الخاصة بفئات الوافدين الذين جرى سعودة وظائفهم.

ومن المفترض أن يتم تحديد مصير ما يقرب من المليون وافد من العاملين بمختلف القطاعات التي تم توطينها عل أن يتم استكمال سعودة الجزء الآخر خلال العام المقبل 2020، الأمر الذي يترتب عليه القضاء على رحلة ما يقرب من المليون ونصف وافد من العمالة السائبة والوافدين الذين يعملون بالمهن التي تمت وستتم سعودتها.

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وحدد مجلس الشورى هذه الفئات على النحو التالي:

الوافدين العاملين بالمهن التي تم توطينها بشكل جزئي أو كلي.

العاملين بالوظائف الحساسة والمناصب الكبرى والسلك القضائي والعسكري.

العمالة التي تخالف أنظمة العمل، والذين يعملون بتأشيرة مزدوجة أي بوظيفتين.

العاملين بقطاع التجارة خاصة بعد توطين عشرات الأنشطة في هذا القطاع.

الوافدين الذين تجاوزوا السن القانوني.

وعن القرارات التي يمكن أن تؤثر على مستقبل الوافدين، فهي أن رسوم الوافدين من الممكن أن تزداد بعد عام 2020 وفقًا للخبراء، حيث لن تتوقف هذه الرسوم حتى يتم تخفيف أعداد الوافدين من سوق العمل بشكل تدريجي والعمل على إعادة المواطنين والعمالة الوطنية للسوق العديد من جديد