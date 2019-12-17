بتهمة الخيانة العظمى.. الإعدام للرئيس الباكستاني السابق

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أعلنت محكمة باكستانية، اليوم، الحكم بالإعدام على الرئيس السابق برويز مشرف، بتهمة الخيانة العظمى، جاء ذلك خلال محاكمة خاصة شكلت للرئيس السابق وقائد الجيش المتقاعد برويز مشرف، وبمراجعة البلاغات والسجلات والحقائق لثلاثة أشهر وجدت مشرف مذنبا بتلك التهمة وفق الدستور”​​​.

وحسبما ذكرت “روسيا اليوم”، نقلا عن قناة “جيو تي في” الباكستانية، فإن القضاء الباكستاني بدأ محاكمة مشرف بتهمة الخيانة سنة 2014، ووجه اتهامات الخيانة لمشرف لتعطيله الدستور وفرضه حالة الطواريء في 2007 في إطار مساعيه لتمديد فترة رئاسته في ظل معارضة متنامية.

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وكان مشرف وصل إلى السلطة عن طريق انقلاب عسكري في 1999 واستقال من منصبه في 2008 لتفادي توجيه اتهامات إليه بعدما قاد قضاة ومحامون احتجاجات في الشوارع اعتراضا على محاولته عزل كبير القضاة آنذاك.