وزير المالية السعودي يعلن عن الجنسيات المعفاة من رسوم الوافدين

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صرح وزير المالية محمد الجدعان، أن المملكة تلتزم بتطبيق استثناء بحق عدد من الجنسيات من رسوم الوافدين والمرافقين الشهرية، ليتماشى ذلك مع ما أعلنته المملكة في وقت سابق عن معاملة تفضيلية لبعض الجنسيات مراعاة لأوضاعها الاجتماعية والسياسية.

وأضاف الجدعان أن هذا الإعفاء يأتي في صالح أبناء هذه الجنسيات نظرًا للظروف الصعبة والأوضاع السياسية والاجتماعية التي تمر بها بلادهما، مشيرًا إلى أن المملكة تقف دائمًا بجانب كل من يستحق ذلك.

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موعد الدفعة الأولى من رسوم المرافقين 2020

ومن المقرر أن تتم زيادة الرسوم على الوافدين بصورة تدريجية حتى تصل إلى 400 ريال للفرد في مطلع عام 2020، ولم يتناول القرار مصير الرسوم بعد هذا التاريخ، حيث يمكن أن تتوثق حدة الارتفاع بالرسوم أو تظل كما هي.

الجنسيات المعفاة من الرسوم في المملكة

الجنسية السورية.

الجنسية اليمنية.

الجنسية البرماوية.