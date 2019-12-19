3 شروط لإصدار تأشيرة خروج للوافدين بالسعودية عام 2020.. تعرف عليهم

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أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن قرار بشأن تأشيرة خروج الوافدين، والإجراءات والمتطلبات اللازمة لاستخراج التأشيرة وعلاقتها بهوية المقيم ورسوم المقابل المالي فضلًا عن تجديد هوية المقيم.

لذا وضعت مديرية الجوازات 3 شروط أساسية لاستخراج التأشيرة بدءًا من عام 2020، ونستعرض في التقرير الآتي طبيعة هذه الشروط وخطوات استخراج تأشيرة خروج الوافدين القدامي والجدد.

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شروط إصدار تأشيرة خروج للوافدين بالسعودية

قامت مديرية الجوازات بإصدار قرارًا يشترط على المقيم أن يسدد رسوم هوية مقيم بشكل كامل قبل أن يقوم بإصدار تأشيرة الخروج، حيث لن يتم الموافقة على استخراج التأشيرة إلا بعد دفع هذه الرسوم.

وصرح مصدر بمديرية الجوازات أن الشرط الثاني لاستخراج تأشيرة خروج الوافدين هو تسديد المخالفات المرورية قبل أن يخرج من المملكة، وحتى ولو كانت هذه الرسوم رمزية.

أما الشرط الثالث فهو ضرورة سريان تأشيرة المقيم على عقد العمل الملزم له بإصدار تأشيرة الخروج المؤقتة، وبتطبيق هذه الإجراءات يتم إصدار التأشيرة بشكل منظم لجميع الوافدين.