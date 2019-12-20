مفاجآت سارة للوافدين بالسعودية مع بداية عام 2020

Advertisements

تستعد المملكة السعودية باستقبال العام الجديد من خلال إعلان مفاجآت بالجملة للمواطنين والوافدين على أراضيها، من خلال إتاحة الفرص أمام الجميع سواء في مجال العمل أو الإقامة أو عن طريق منح حرية التنقل بين المهن.

ومن أبرز المفاجآت التي يقترب تنفيذها وفقًا لما ذكره المصادر، أنه من المنتظر أن يكون عام 2020 عام التغير فيما يخص الكفيل، وذلك لأن خطة وزارة العمل خلال عام 2020 أن تقوم بدراسة إلغاء نظام الكفيل لاستبداله بنظام آخر قيد التقدم، حيث اقتربت الوزارة على البدء بمطلع العام القادم.

Advertisements

ومن الأخبار السعيدة أيضًا التي ننتظرها عام 2020، هي توقف ارتفاع رسوم المرافقين، حيث ذكرت المصادر أن زيادة الرسوم سيتوقف عند حد 800 ريال على المرافقين، وتعد هذه آخر زيادة وفقًا لما أكدته الجوازات في وقت سابق.

وفي إطار سلسلة مفاجآ عام 2020، سيتم إعادة عمل الوافدين إلى نحو 20 مهنة قد تم سعودتهم من قبل، حيث أكدت المصادر أن المملكة ستقوم بإعادة تلك المهن للوافدين بشكل نهائي.

وأعلنت السعودية فيما يخص الرسوم الخاصة بالمقابل، أنها ستتكفل بدفع تلك الرسوم عنهم لمدة 5 سنوات، وهذا ما تم تطبيقه تنفيذًا لأوامر الملك سلمان بهدف تخفيف الضغوط المالية والأزمات عن العمالة الوافدة.