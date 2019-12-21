شروط وكيفية استخراج تأشيرة دخول للعائلة والأقارب للسعودية 2020

Advertisements

في كل عام يتجدد الحديث حول الإقامة وتأشيرة الدخول لأراضي المملكة العربية السعودية، ولمعرفة شروط تأشيرة دخول العائلة، أوضحت مصادر محلية شروط تأشيرة دخول العائلة والأقارب والرسوم المطلوبة لإصدار تأشيرة الزيارة المؤقتة.

وتم تحديد رسوم استخراج تأشيرة الزيارة المؤقتة للمملكة وهي 300 ريال سعودي، والتي تمتد لثلاثة أشهر فقط وذلك من تاريخ صدورها وغير قابلة للتجديد أبداً.

Advertisements

شروط تأشيرة الزيارة المؤقتة للأقارب والعائلة 2020

أن يكون التقديم على استخراج التأشيرة عن طريق منصة أبشر.

يجب ألا تتجاوز مدة الزيارة 3 أشهر، ولابد أن يكتب الزائر تعاهداً على نفسه بتنفيذ هذا الشرط، وفي حالة تجاوزها يتم ترحيله.

عدم السماح لحاملي التأشيرة المؤقتة بالحج أو العمل.

إصدار التأشيرة خارج نطاق أعمال الحج.

تعتبر تأشيرة الزيارة المؤقتة غير قابلة للتحويل إلى تأشيرة عمل دائم.

كيفية استخراج تأشيرة زيارة مؤقتة

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية ثم إلى منصة أبشر من داخل الموقع.

بعد تسجيل الدخول على منصة أبشر يتم تعبئة نموذج التأشيرة من خلال تسجيل البيانات الخاصة، بالإضافة إلى سداد الرسوم طلب الزيارة المؤقتة عن طريق القنوات البنكية الحكومية.

وبعد القيام بالخطوات السابقة يكون الانتظار من أسبوع إلى 10 أيام ويتم بعدها استلام التأشيرة والذهاب بها إلى مقر السفارة من أجل مراجعتها.