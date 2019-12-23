النيابة السعودية تصدر أحكام بإعدام 5 متهمين بقتل جمال خاشقجي

Advertisements

أصدرت النيابة العامة السعودية، أحكام بإعدام 5 متهمين في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في السفارة السعودية بأنقرة العام الماضي، وحكما بسجن 3 متهمين آخرين لمدة 24 عامًا.

وقال شلعان الشلعان المتحدث باسم النيابة السعودية، إنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في قضية مقتل خاشقجي، والمحكمة عقدت 9 جلسات لهذه القضية، وصدر الحكم بالجلسة العاشرة، مضيفا في مؤتمر صحفي، أن ممثلين من أسرة خاشقجي ومن تركيا حضروا جلسات القضية، وأثبتت التحقيقات عدم وجود عداوة بين المدانين وخاشقجي، فضلاً عن عدم وجود نية مسبقة.

Advertisements

وأوضح المتحدث باسم النيابة السعودية، أنه تم توجيه الاتهام لـ11 موقوفا، وتم التحقيق معهم، والحكم على 5 بالإعدام وعلى 3 آخرين بالسجن في أحكام وصلت بمجملها إلى 24 عاما، وردت المحكمة طلبات تتعلق بـ10 أشخاص، وحكمت بإطلاق سراحهم لعدم كفاية الأدلة ومن بينهم أحمد العسيري نائب رئيس المخابرات، والمستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني.

وقال شلعان الشلعان المتحدث باسم النيابة السعودية، في المؤتمر الصحفي، إن الأحكام في قضية خاشقجي غير قطعة وقابلة للاستئناف، ومن بعد الاستئناف ترفع الأحكام إلى المحكمة العليا.