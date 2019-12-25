تركي آل الشيخ يطرح تصويتا بشأن اعتزاله التغريد عبر “تويتر”

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ألمح المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، خلال تغريدة له عبر “تويتر” بشأن تفكيره في اعتزال التدوين عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال “آل الشيخ” عبر حسابه الرسمي: ‏”أفكر جديًا في 1 /1 /2020م أن اعتزل تويتر … هل قرار حكيم؟ او يخصك.. أو لا لا تعتزل؟”.

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وكانت فعاليات مهرجان “ميدل بيست” انطلقت في العاصمة السعودية الرياض، الحدث العالمي الأضخم للموسيقى والفن والثقافة في الشرق الأوسط، ضمن فعاليات “موسم الرياض”، والتي تستمر حتى 21 ديسمبر، وتقام الفعاليات في 5 مسارح، بقدرة استيعابية تصل إلى 200 ألف زائر، ويضمّ 100 فنان و”دي جي” عالميا.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، واصفا المهرجان، بإنه “عالم ثان”، وذلك خلال مقطع فيديو عبر حسابه على “تويتر”، مشيرا إلى أنه لم يسبق لهذا النوع من الفعاليات أن حدث في التاريخ بذات الجودة، ولا يسهل وجودها في أي مكان في العالم.