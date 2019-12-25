“اتزحلق في حمام القصر”.. الرئيس البرازيلي يفقد الذاكرة مؤقتا

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أعلن الرئيس البرازيلي غايير بولسونارو، أنه فقد ذاكرته بشكل مؤقت بعد أن سقوطه أرضا إثر زلة قدم وصدم رأسه في القصر الرئاسي، بحسب ما قال في مقابلة أمس،

وقال الرئيس، البالغ من العمر 64 عاما، مساء أمس الأول، تعثر في حمام قصر الفورادا الرئاسي، وتعتبر تلك الانتكاسة الصحية الثالثة للرئيس الذي أصيب بطعنة سكين خلال حملته الرئاسية عام 2018 ما يزال يعاني من آثارها حتى الآن.

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وأضاف بولسونارو، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة باند التلفزيونية حول حادث تعثره وسقوطه: “في تلك اللحظة، فقدت ذاكرتي”، مضيفًا أنه في اليوم التالي، هذا الصباح، تمكنت من استعادة أشياء كثيرة والآن أنا بخير”، متابعاً: “على سبيل المثال لم يكن باستطاعتي تذكر ما الذي فعلته في اليوم السابق”.

في ذات السياق، أكد مكتب بولسونارو، في بيان عنه، أن الرئيس أمضى الليلة في مستشفى القوات المسلحة في برازيليا تحت المراقبة، وتم السماح له بالخروج أمس، مع توصية بأن يخلد للراحة، مضيفًا أن صور الأشعة لجمجمته أظهرت عدم وجود أي إصابة.

وأضاف الرئيس البرازيلي، أن قدمه زلت وسقط على ظهره، وكانت ضربة قوية بما فيه الكفاية، لكنه سيعتني بنفسه في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن الوضع الصحي لبولسونارو مصدر قلق منذ أن أصبح رئيسا في الأول من يناير، وخضع لأربع عمليات جراحية بسبب الطعنة التي تلقاها في بطنه خلال الحملة الانتخابية، وكان آخرها في سبتمبر.