سلحفاة تشعل النيران في منزل ببريطانيا

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تسببت سلحفاة في واقعة غريبة من نوعها بأحد المنازل في بريطانيا، فقال مسؤولون إن سلحفاة غاضبة أشعلت النار في المنزل يوم عيد الميلاد، وبعد إخماد النيران لم تكن السلحفاة مسرورة، وفقل لصحيفة “نيويورك بوست”، الأمريكية.

وذكرت الصحفية، أن خدمة الإطفاء والإنقاذ بمقاطعة إسكس تمكنت من إخماد الحريق، ووجدت أن السلحفاة، التي تبلغ من العمر 45 عاماً كانت في المنزل بمفردها بعد ظهر يوم الأربعاء الماضي، واصطدمت بمصباح كهربائي، ليسقط على فراشها وأشعل النيران فيه ثم في المنزل بأكمله.

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وبعد نشوب الحريق انطلق جرس الإنذار، وسمعه الجيران واتصل أحدهم برجال الإطفاء الذين حضروا للمنزل، ووجدوا أن السلحفاة بمفردها فيه، وتمكنوا من إخماد الحريق وإنقاذ السلحفاة، ونشرت خدمة الإطفاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورة للسلحفاة، وقد بدت نظراتها غاضبة إلى حد كبير، وعلقت خدمة الإطفاء على الصورة وكتبت: “قد تبدو هذه السلحفاة البالغة من العمر 45 عاماً غاضبة، لكنها كانت محظوظة اليوم. فبعد أن أشعلت النار في فراشها، سمع جارها إنذار الحريق واتصل بنا.. لقد ترك رجالنا عائلاتهم في عطلة عيد الميلاد لإطفاء الحريق وإنقاذها”.