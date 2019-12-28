“الترفيه السعودية” توضح موقفها من حفلات رأس السنة

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أنهت هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، حالة الجدل التي أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص إقامة فعاليات الاحتفال برأس السنة الميلادية في الرياض. ونفت هيئة الترفيه في بيان ما تم تداوله خلال اليومين الماضيين بشأن تنظيم شركة “بلاتينيوم ليست” أولى الفعاليات الفنية في المملكة بمناسبة الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية 2020.

وأوضحت الهيئة، في بيان عنها، أن الشركة المنظمة لم تحصل على ترخيص لإقامة الحفل في مركز ملهم في مدينة الرياض، مشيرة إلى أنه تم منع المنظم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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جدير بالذكر أن صورة الإعلان المتداول بشأن حفل بمناسبة رأس السنة الميلادية والتي نشرت عبر حساب الشركة على “تويتر”، وجاء في التعليق عليه: “ليلة رأس السنة الميلادية في الرياض تشمل فعاليات عدة ومفاجآت كثيرة من ضمنها عرض ناري ودي جي إلى جانب فعاليات أخرى، العد التنازلي للعام الجديد 2020، الثلاثاء 31 ديسمبر من 6 مساء وحتى 1 صباحا في ملهم الرياض”.

وكان تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، احتفل بمرور عامه الأول في رئاسة هيئة الترفيه السعودية، التي حقق خلالها نجاحات كبيرة، وقال في تغريدة عبر صفحته عبر “تويتر” قائلا: “اليوم كملت سنة في هيئة الترفيه.. يا سرع الدنيا”.