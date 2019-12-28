“العمل السعودية”: وقف إصدار تأشيرات للعمالة على هذه الأعمال

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أكد عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام وقف وزارة العمل السعودية، اليوم، إصدار تأشيرات للعمالة المنزلية الإثيوبية، مشيرة إلى أن قرار الوزارة المفاجئ أدى إلى حدوث حالة من الارتباك داخل مكاتب وشركات الاستقدام، خاصة أن العمالة الأثيوبية تشكل 20% من جملة تأشيرات العمالة.

وذكرت صحيفة المدينة الإلكترونية السعودية، اليوم، أن أصحاب المكاتب وزارة العمل طالبوا بتوضيح أسباب القرار، فيما اشتكى آخرين من وجود تأخير في إنهاء إجراءات الطلبات من الجانب الإثيوبي لأكثر من أسبوعين.

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وكان الجانب الإثيوبي، طالب في وقت سابق برفع الراتب الشهري إلى 1200 ريال، ضمن عقد عمل موحد للعمالة، مشترطين أن يكون الاستقدام من خلال الوكالات وشركات ومكاتب التوظيف المرخصة.

جدير بالذكر أن السفارة السعودية في أديس أبابا كانت قد أعلنت نهاية يوليو الماضي بدء إصدار تأشيرات العمالة الإثيوبية عبر نظام “مساند”، بناءً على اتفاق وقع بين الجهات المختصة في المملكة وإثيوبيا.