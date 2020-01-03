الجوازات السعودية تحسم رسوم الزيارة العائلية لعام 2020

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أعلنت المملكة العربية السعودية تخفيض رسوم الزيارة العائلية للوافدين، وذلك بداية من 2020، وبعد أن ازدادت استفسارات الوافدين حول قيمة تلك الرسوم مع بداية العام الحالي بعد تخفيضها، فضلًا عن التساؤلات حول الفئات المعفاة ورسوم التأشيرة.

ويستعرض “مصر 365” قيمة رسوم الزيارة العائلية للسعودية عام 2020 على النحو التالي:

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وتختلف رسوم تأشيرة الزيارة العائلية للملكة العربية السعودية وفقًا لمدة الإقامة بالمملكة، إلا أنّ هذه الرسوم الجديدة ازدادت بنسبة كبيرة.

تكلفة رسوم الزيارة العائلية 2020

تبلغ رسوم الزيارة العائلية للمرة الأولى لمدة 14 يومًا أو 30 يوم أو 3 أشهر نحو 300 ريال سعودي فقط.

أما رسوم الزيارة العائلية للملكة لمدة 6 أشهر تبلغ نحو 3000 ريال سعودي مقابل كل طلب تأشيرة.

فيما تبلغ رسوم تأشيرة الزيارة لمدة عام كامل نحو 5000 ريال سعودي مقابل كل طلب تأشيرة.

أما رسوم فيزا زيارة السعودية لمدة عامين كاملين تبلغ نحو 8000 ريال سعودي مقابل كل طلب تأشيرة.

رسوم تأشيرة الخروج والعودة من السعودية

وتختلف سعر فيزا الخروج والعودة وفقًا للمدة والرسوم المطلوبة على التأشيرات وذلك على النحو التالي:

يبلغ رسوم تأشيرة الخروج والعودة لمدة شهرين نحو 200 ريال سعودي.

أما رسوم فيزا الخروج والعودة لمدة 6 أشهر نحو 600 ريال سعودي.

فيما تبلغ رسوم تأشيرة الخروج والعودة المتعددة لمدة أقصاها 3 أشهر نحو 500 ريال سعودي، وفي حال تمديد المدة؛ يجب على المسافر أن يدفع 200 ريال سعودي مقابل كل شهر تمديد.