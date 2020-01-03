خامنئي وروحاني يتوعدون أمريكا بالإنتقام بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني

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توعدت إيران الولايات المتحدة الأمريكية برد قاس وذلك بعد مقتل قائد فيلق القدس “قاسم سليماني”، حيث استهدفته غارة جوية نفذتها طائرة موجهة بدون طيار بالقرب مطار بغداد الدولي بالعراق فجر اليوم الجمعة.

وأعلنت الولايات المتحدة أيضا قتل القيادي في قوات الحشد الشعبي العراقي الموالي لإيران “أبو مهدي المهندس”، بالاضافة الى بعض أشخاص آخرين.

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وأعلن البنتاجون في بيان له أنّ الرئيس “دونالد ترامب” قد أعطى الأمر بقتل “قاسم سليماني”، وجاء في بيان البنتاجون أيضا “بأمر من الرئيس، اتخذ الجيش الأمريكي إجراءات دفاعية حاسمة لحماية الموظفين الأمريكيين في الخارج وذلك عبر قتل قاسم سليماني”.

وأضاف البيان أنّ “الجنرال سليماني كان يعمل بكد على وضع خطط لمهاجمة دبلوماسيين أمريكيين وجنود في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة.”

وأضاف ايضاً “الجنرال سليماني وفيلق القدس التابع له مسؤولان عن مقتل المئات من العسكريين الأمريكيين وعسكريي التحالف وجرح الآلاف غيرهم”.

و أكّد الحرس الثوري في طهران في بيان له أن “قاسم سليماني” قد قتل في غارة أمريكية نفّذتها طائرات بدون طيار عن عمر 62 عاماً.

وقال المرشد الأعلى لإيران “علي خامنئي” إن هناك انتقام قاس ينتظر المجرمين، وفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية. كما أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران والدول الحرة في المنطقة ستنتقم للجنرال سليماني.