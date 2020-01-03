أمريكا تطلب من مواطنيها مغادرة العراق فورا بعد مقتل قاسم سليماني

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دعت الولايات المتحدة الأمريكية مواطنيها في بيان لها لمغادرة العراق فوراً اليوم الجمعة، وذلك بعد ساعات قليلة من مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بالصواريخ في عملية أمريكية في بغداد، ومقتل أبومهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي بنفس العملية.

وذكرت السفارة الأمريكية في بيانها: “نظرا لتصاعد التوترات في العراق والمنطقة تحث السفارة الأمريكية جميع الرعايا على الامتثال لإرشادات السفر في يناير 2020، ومغادرة العراق على الفور”، وأضاف البيان: “يتعين على المواطنين الأميركيين المغادرة جوا إذا أمكن ذلك، وإن لم يتسن ذلك فعليهم السفر إلى بلدان أخرى”.

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صحيفة “نيويوك تايمز”، الأمريكية ذكرت اليوم الجمعة، أن استهداف قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، تم بعد عدة صواريخ من طائرة مسيرة، والتي استهدفت سيارتين كانتا تقلان سليماني ومسؤولين آخرين، وذكرت أيضا وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية بعض التفاصيل حول العملية، وأوضحت أن الغارة التي استهدفت سليماني كانت بالقرب منطقة الشحن في مطار بغداد، كما أن استهدافه تم بعد لحظات من خروجه من الطائرة التي أقلته من لبنان، مشيرة إلى أن مسؤولين عراقيين أكدوا أن جثة سليماني تمزقت إلى أجزاء.

وقال مراسل “العربية” و”الحدث” في العراق إن عملية استهداف سليماني تمت في تمام الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت بغداد، وهناك أنباء عن استخدام 4 صواريخ في عملية استهداف سليماني ومرافقيه، وأضاف أن استهداف سليماني جرى قبل خروجه من البوابة الشرقية لمطار بغداد، كما أن هناك إجراءات أمنية مشددة في محيط السفارة الأمريكية ببغداد، والقوات الأمنية العراقية تغلق الجسر المعلق المؤدي للسفارة الأمريكية.