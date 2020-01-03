شروط تجديد إقامة الوافدين بالمملكة العربية السعودية

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أعلنت الجوازات السعودية عدة قيود وضوابط على تجديد إقامة الوافدين في المملكة العربية السعودية، يعرضها لكم موقع “مصر 365″، في السطور التالية.

قالت العديد من المصادر في الجوازات السعودية، إنه لن يتم تجديد البطاقة السنوية التي يحملها الوافدين إلا بشروط وقيود يجب الإلتزام بها، وأكدت المصادر، أن تلك الشروط لصالح الوافدين كما أنها لصالح الدولة أيضا.

شروط تجديد إقامة الوافدين بالسعودية

يشترط لتجديد إقامة الوافدين بالمملكة العربية السعودية، أن الوافد يكون ليس لديه سوابق أمنية، وأن يكون خالي من الأمراض، وملتزم بتسديد الرسوم المطلوبة منه، وأن يكون إضافة للمملكة وليس عبئ أو من ضمن العمالة العشوائية والسائيبة ويقدم شيء جديدا، بالإضافة للحصول على إقامة نظامية وضمان إستمراريته لفترة أطول.

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ويشترط أن يكون الوافد ملتزم بتسديد الرسوم وليس عليه مخالفات وغرامات ورسوم مستحقة وكذلك مشاكل أمنية، وأن يكون من فئة المستثمرين، أي أنه من فئة التجار الذين لهم أعمال تجارية داخل المملكة، ولديه من ذوي الكفاءة العلمية والتخصصية.