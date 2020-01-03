هاشتاج الحرب العالمية الثالثة يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مقتل سليماني ووعيد إيران

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تصدر هاشتاج “الحرب العالمية الثالثة” موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد ساعات قليلة من بيان البنتاجون واعلان مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني “قاسم سليماني”، وذلك بعد استهدافة فجر اليوم الجمعة، إثر غارة جوية أمريكية على موكبه في طريق مطار بغداد بالعراق.

وقال بيان صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية أن هاشتاج “الحرب العالمية الثالثة” تصدر تويتر بعد التغريد به 200 ألف تغريدة.

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ويثير مقتل قائد فيلق القدس الجنرال سليماني مخاوف من احتمالية نشوب حرب في المنطقة بأكملها، وذلك بعد تعهد إيران بالانتقام القاسي من قتلة سليماني.

وتوقع “جاك مور” نائب رئيس تحرير ذا ناشيونال الاماراتية، أن إيران قد تحاول الانتقام عن طريق اغتيال رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية، أو جهاز الموساد على أرض أجنبية، انتقاماً لمقتل قاسم سليماني.

وتوعدت إيران الولايات المتحدة الأمريكية برد قاسي بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في غارة جوية نفذتها طائرة بدون طيار.

وقال المرشد الأعلى لإيران “علي خامنئي” إن هناك ” انتقام قاس ينتظر المجرمين”، وفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية. كما أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران و”الدول الحرة في المنطقة ستنتقم” للجنرال سليماني.

وأعلن البنتاجون أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعطى الأمر بقتل سليماني. وقال “بأمر من الرئيس، اتخذ الجيش الأمريكي إجراءات دفاعية حاسمة لحماية الموظفين الأمريكيين في الخارج وذلك عبر قتل قاسم سليماني”.

وكان البنتاجون قد أعلن في بيان له صباح اليوم أنّ “الجنرال سليماني كان يعمل بكد على وضع خطط لمهاجمة دبلوماسيين أمريكيين وجنود في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة”.

وجاء ببيان البنتاجون أيضاً إن “الجنرال سليماني وفيلق القدس التابع له مسؤولان عن مقتل المئات من العسكريين الأمريكيين وعسكريي التحالف وجرح الآلاف غيرهم”.