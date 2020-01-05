ترامب يتوعد إيران: لدينا أفضل جيش في العالم وأحدث الأسلحة

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تمتلك أكبر وأفضل جيش في العالم، ولديها أحدث أنواع الأسلحة، مضيفا في تغريدة له على موقع التدوينات المصغر “تويتر”، استخدام أحدث أنواع الأسلحة الأمريكية في الرد على أي هجوم إيراني، انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، والتي نقلتها قناة الحرة.

وتابع ترامب في تغريدته: “أنفقت الولايات المتحدة للتو تريليوني دولار على المعدات العسكرية.. نحن الأكبر والأفضل على الإطلاق في العالم! إذا هاجمت إيران قاعدة أمريكية أو أي أمريكي، فسنرسل بعض تلك المعدات الجميلة الحديثة نحوهم… ودون تردد!”.

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يأتي ذلك بعد توعج ترامب لإيران بتوجيه ضربة أقوى من كل سابقاتها إليها، واستهداف 52 موقعا فيها، في حال شنت طهران أي هجوم على المصالح الأمريكية ردا على مقتل سليماني، الذي اغتيل بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الجمعة الماضي.