مطالب بتنفيذ القرارات الصادرة من البرلمان الليبي لمواجهة عدوان تركيا

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أعلن وكيل أول لجنة الشئون العربية بالبرلمان النائب أحمد فؤاد أباظة، أن الجلسة الطارئة التي عقدت من قبل مجلس النواب التابع للدولة الليبية بـ “الجلسة التاريخية”، وأعلن البرلمان الليبي فيها عن رفضه التام والكامل لأي تدخل العسكري من قبل الدولة التركية الذي يعد تدخل سافر بالشأن الليبي.

وأشاد البرلماني أحمد فؤاد أباظة بالقرارات التي تم إصدارها من قبل البرلمان الليبي من أجل الحفاظ على وحدة الشعب الليبي، والحفاظ على سيادة الدولة الليبية، ومنع أي تدخل من قبل القوات التركية للأراضي الليبية.

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وأكد النائب خلال البيان الصادر اليوم، على ضرورة العمل على تنفيذ القرارات الصادرة من قبل برلمان الدولة الليبية، وعلى قائمتها إلغاء الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود بين الدولة التركية، وحكومة فايز السراج، بسبب عدم عرضها على البرلمان الليبي، وبالتالي فإن حكومة فايز السراج تعد مخالفة للإعلان الدستوري الليبي، وأصبحت تلك الوثيقة أيضاً غير دستورية، وغير قانونية سواء من رئيس المجلس الرئاسي أو حكومة فايز السراج، وأكد البرلمان الليبي على ضرورة إحالة الموقعين على تلك الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود إلى القضاء الليبي مع اتهامهم بالخيانة العظمى بداية من فايز السراج وحكومته، بسبب موافقتهم على استقدام الإحتلال الأجنبي إلى أراضي الدولة الليبية.

كما أكد البرلماني أحمد فؤاد أباظة، على تأييده التام لسياسات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، الهادفة إلى الحفاظ على استقرار وأمن الدولة المصرية، كما أكد البرلماني أنه لا يخشى على الدولة المصرية حيث “أن المصريين جميعاً يكونون على قلب رجل واحد”، وفي حالة استشعروهم لأي خطر تتعرض لها البلاد، وأوضح البرلماني، “كلنا على استعداد تام لنيل الشهادة والدفاع عن الأراضي المصرية وعلى وسلامتها، وعلى وحدة أراضيها”.

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