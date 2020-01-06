خبير استراتيجي يوضح تفاصيل الأزمة الليبية التركية ودور مصر

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أكد اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أن اتفاقية الصخيرات التي أوصلت فايز السراج رئيس حكومة الوفاق، اشترطت أن لا يتخذ رئيس الوزراء قرارًا منفردًا دون موافقة البرلمان.

وأضاف فرج، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج “90 دقيقة”، المذاع على فضائية “المحور” مساء أمس، أن ميركل تحدثت شخصيًا مع الرئيس السيسي لدعوته لمؤتمرات برلين حول الأزمة الليبية، موضحًا أن أردوغان أرسل 70 مدرعة وطائرة مسيرة لفايز السراج، رئيس حكومة الوفاق غير الشرعية، رغم وجود قرار دولي بحظر إرسال أسلحة لليبيا.

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وقال اللواء سمير فرج، إن الأزمة الليبية لن تصل للحرب بين مصر وتركيا.