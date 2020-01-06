“الجيش الليبي”: تطهير سرت من الميليشيات الإرهابية في 3 ساعات

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قال اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اليوم، أن تحرير مدينة سرت لم يستغرق أكثر من 3 ساعات، مؤكدًا تطهير المدينة من الميليشيات الإرهابية، موضحًا أن عملية تحرير سرت كانت سريعة وخاطفة، مضيفًا أن المعركة اعتمدت على السرية والمفاجأة.

وكان الجيش الوطني الليبي سيطر بقيادة المشير خليفة حفتر بالكامل اليوم الاثنين، على مدينة سرت الواقعة بين مدينة طرابلس وبنغازي، بحسب قناة “ليبيا 218″، مضيفة أنه في عملية عسكرية خاطفة وخالية من الدماء لم تستمر طويلا، تمكنت قوات الجيش الوطني، اليوم الاثنين، من السيطرة على كامل مدينة سرت بعد أن انقسمت القوة التي تحميها بين من سلّم ومن فضل الانسحاب.

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جدير بالذكر أن “قناة ليبيا 218” الإخبارية، قد ذكرت في وقت سابق إن الجيش الوطني شنّ اليوم الاثنين، هجوما مباغتا على التشكيلات المسلحة داخل الحدود الإدارية لمدينة سرت، وتمكنت بوقت قياسي من تحقيق مكاسب والسيطرة على مواقع استراتيجية في المدينة، جاء ذلك بعدما خاض الجيش الوطني اشتباكات مع مجموعات مسلحة قرب بوابة العشرين شرق سرت، قبل أن يتمكن من السيطرة عليها.