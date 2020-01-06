روحاني يهدد الرئيس الأمريكي: “إياك أن تهدد الأمة الإيرانية”

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قال حسن روحاني الرئيس الإيراني، اليوم، إنه ليس لأحد أن يهدد أمته، وذلك ردًا على تغريدة لنظيره الأمريكي دونالد ترامب على تويتر هدد فيها بضرب 52 موقعًا في إيران.

وأضاف روحاني، عبر “تويتر”: “أولئك الذين يشيرون إلى رقم 52 عليهم أن يتذكروا أيضًا رقم 290″، في إشارة إلى إسقاط سفينة حربية أمريكية لطائرة إيرانية عام 1988 مما أودى بحياة 290 شخصًا، مضيفًا: “إياك وأن تهدد الأمة الإيرانية”.

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وكان اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرقم 52، في إشارة واضحة إلى أن الأهداف المحددة تمثل 52 أمريكيا احتجزوا رهائن في إيران داخل السفارة الأمريكية بطهران عام 1979، وفقا لسكاي نيوز عربية.

بينما أشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، إلى أن الرقم 290 هو عدد ضحايا الطائرة المدنية الإيرانية التي أسقطتها أمريكا عام 1988.