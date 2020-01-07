اليابان تجدد التأكيد على خطة نشر قوات الدفاع الذاتي في الشرق الأوسط

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قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيهيدي سوجا، الثلاثاء، إن اليابان تراقب الموقف في الشرق الأوسط عن كثب، متابعا أنه لا يوجد تغيير في خطتها لإرسال قوات الدفاع الذاتي إلى المنطقة لتأمين السفن اليابانية، وجدّد أمس رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، التأكيد على خططه لنشر قوات الدفاع الذاتي في الشرق الأوسط، بالتزامن مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

ودعا آبي في مؤتمر صحفي، الدول المعنية، إلى بذل جهود دبلوماسية لتخفيف التوتر، وتجنب المزيد من التصعيد، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”.

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وكانت الحكومة اليابانية أعلنت في أواخر ديسمبر، أنها سترسل طائرات حربية وطائرات دوريات إلى الشرق الأوسط، الذي تستقبل منه نحو 90% من وارداتها من النفط الخام، وتصاعد التوتر في المنطقة بعد مقتل أحد أبرز القادة العسكريين الإيرانيين في ضربة عسكرية أمريكية بالعراق يوم الجمعة.

وقتل القيادي في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، إضافة إلى عسكريين إيرانيين وعراقيين بارزين في غارة أمريكية نفذتها طائرة مسيرة قرب مطار بغداد الدولي، وعقب الحادث، هددت إيران، على لسان عدد من قيادييها، بالثأر لمقتل سليماني وتوعدت بانتقام كبير.

وقال المرشد الإيراني علي خامنئي: “ليعلم جميع الأصدقاء والأعداء أيضًا أن النهج سيستمر بدوافع مضاعفة وأن النصر الحاسم سيكون حليف هذا المسار وغياب سليماني يشعرنا بالمرارة لكن الكفاح سيتواصل لحين تحقيق النصر وجعل حياة المجرمين أشد مرارة”، على حد تعبيره”.