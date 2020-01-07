إيران تتوعد: الثأر من أمريكا سيكون كابوسا تاريخيا

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أكد علي شمخاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن إيران لديها 13 سيناريو للرد على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، متعهدا: ” الثأر من الولايات المتحدة الأمريكية لدم سليماني، سوف يكون كابوسًا تاريخيًا لأمريكا وانتقام طهران لمقتل سليماني لن يكون عبر توجيه ضربة واحدة محددة “، نقلا عن روسيا اليوم الإخبارية.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في حديث لمجلة “حرم” الإيرانية إنه كان لا يجب على أمريكا ارتكاب جريمة اغتيال سليماني، وعليها الآن أن تتحمل كل تداعيات ذلك، قائلا: “نرصد كل القواعد الأمريكية في المنطقة وكل التحركات فيها، ونعلم أنها على أهبة الاستعداد والأمريكيين يدركون أننا قادرون على استهداف بوارجهم في المنطقة عبر صواريخنا متوسطة وبعيدة المدى”.

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وأوضح شمخاني أن هناك 19 قاعدة أمريكية من بينها 11 مركزا للقيادة في المنطقة، لا تبعد كثيرا عن حدودنا الشرقية والغربية، بالإضافة إلى 8 قواعد أمريكية شمال وجنوب إيران، كما أن إيران لديها معلومات بأن الأمريكيين خفضوا من جولاتهم في المنطقة، وهم يتمركزون حاليا في قواعدهم، متابعا: “ردنا على اغتيال سليماني سيكون موجها للقوات الأمريكية في المنطقة”، وقال: “إذا أرادت الإبقاء عليهم في قواعدها سنضرب القوات والقواعد الأمريكية معا”.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إلى أن عصر التهديدات الأمريكية ولى وآن الأوان لإيران أن تهدد، متوعدا: “لتعلم القوات الأمريكية أننا سنفتح عليها أبواب جهنم. إذا لم تخرج أمريكا قواتها عاموديا من المنطقة، فسنضطر لإخراج جثثهم أفقيا”، معتبرا تهديدات الولايات المتحدة بالحرب على إيران واستهداف منشآتها النفطية فارغة، لفت إلى أن حلفاء واشنطن أي فرنسا وألمانيا وإسبانيا بدأت بإجراءات سحب قواتها من العراق، كي لا تدفع ثمن قرار ترامب الأحمق.

من جانبه قال قائد قوات الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، خلال مراسم تشييع سليماني في كرمان، إن طهران ستنتقم بقوة لدم الشهيد قاسم سليماني، مضيفا: “سندمر المكان الذي تحبه أمريكا وتدافع عنه وهي تدرك ما نعني”، مضيفا أنه “لا مكان آمنا للأمريكيين على الأرض واليوم هو بداية عصر النضال ضد أمريكا”، مؤكدا “أن استشهاد سليماني هو بداية النهاية السريعة للوجود الأمريكي في المنطقة”.