تونس: لن نسمح لتركيا العبور إلى ليبيا عبر أراضينا

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أعلنت رشيدة النيفر المستشارة الإعلامية للرئاسة التونسية، اليوم الثلاثاء، أن بلادها رفضت طلبًا من أنقرة للسماح للقوات التركية بالعبور منها إلى ليبيا، مؤكدة أن بلادها ترفض بشكل قطعي استخدام أي طرف لأراضيها للتدخل في الصراع الليبي.

وذكرت النيفر، في تصريحات لإذاعة موازييك التونسية، أن تونس لا يمكن أن تسمح باستخدام أراضيها للتدخل العسكري في ليبيا، مُشيرة إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد شدد على هذا الأمر خلال محادثته مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان، خلال زيارته الأخيرة لتونس، مشددة على أن بلادها تسعى لايجاد حل سلمي للملف الليبي.

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جدير بالذكر أن تركيا أبرمت اتفاقًا مع حكومة فايز السراج، يسمح بنشر جنود أتراك على الأراضي الليبية والدفاع عن العاصمة طرابلس في وجه الحملة العسكرية التي يقودها الجيش الوطني الليبي، ومن جانب أخر قالت اليونان وقبرص، اللتان توجد بينهما وبين تركيا نزاعات منذ وقت طويل، إن الاتفاق باطل وينتهك القانون الدولي. ويرى البلدان أن الاتفاق يمثل انتزاعا للموارد ينطوي على سوء نية ومصمم لتقويض تطوير عمليات التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط وزعزعة استقرار المنافسين.

بينما طردت اليونان السفير الليبي وقدمت شكوى إلى الأمم المتحدة، كما عبًرت قبرص، التي يخضع الجزء الشمالي منها لسيطرة تركيا، عن اعتراضات. وأصدر قادة الاتحاد الأوروبي بيانا عبًروا فيه عن وقوفهم “بشكل قاطع” إلى جانب اليونان وقبرص.

وكانت تلك الخطوة أثارت انزعاج مصر وإسرائيل اللتين خصصتا استثمارات ضخمة للتنقيب عن مصادر للطاقة في المنطقة، إذ إنها قد تهدد قدرتهما على تصدير الغاز إلى أوروبا. ووصفت مصر الاتفاق بأنه “غير شرعي ومن ثم لا يُلزم” أحدا.