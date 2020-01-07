روحاني: زعزعة الاستقرار في المنطقة خطرا على العالم بأكمله

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تباحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال اتصال هاتفي بشأن تداعيات اغتيال قاسم سليماني، والأمن الإقليمي والاتفاق النووي.

وحسبما ذكرت “روسيا اليوم”، أكد روحاني خلال مكالمته الهاتفية، أن زعزعة الأمن في المنطقة يمكن أن يشكل خطرًا على العالم بأسره، وفيما يتعلق بالاتفاق النووي، مشيرًا إلى أنه يمكن لطهران التراجع عن تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي في حال نفذ الطرف المقابل التزاماته.

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وأوضح ماكرون، حسبما ذكر بيانا عن الرئاسة الإيرانية، أن العالم يشعر بقلق لأجل السلام والاستقرار في المنطقة”، موضحًا أن “التطورات الأخيرة يمكن أن تزيد من التوتر والتشنج في المنطقة، مشيرًا إلى أن فرنسا مستعدة للمساعدة لأجل خفض التوتر في الشرق الأوسط.

وأضاف البيان، أن ماكرون تطرق إلى الاتفاق النووي، مشددًا على أن فرنسا ستواصل جهودها للحفاظ على الاتفاق النووي وتأمل من إيران التحرك في هذا الاتجاه.