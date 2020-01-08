إيران تنتقم لمقتل سليماني: إيران تقصف قواعد أمريكية في العراق.. تغطية خاصة

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قام الحرس الثوري الإيراني صباح اليوم الأربعاء بشن هجوماً صاروخياً بالستياً على قواعد عسكرية أمريكية قوات في العراق، وأعلنت إيران باستهدافها قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق حيث يتمركز جنود أميركيون ومن التحالف الدولي.

وذكر البيت الأبيض في بيان صباح اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” على التقارير الصادرة بشأن الهجمات الإيرانية على القواعد الأمريكية في العراق.

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وأعلنت وكالة الدفاع الأمريكية منذ قليل أن إيران استهدفت قاعدتين تضمان أفرادا أمريكيين بالأنبار وأربيل في العراق.

ويرصد “مصر 365″، تغطية خاصة للأحداث كالآتي:

فيديو على مواقع التواصل يرجح أنه لإنطلاق الصواريخ الإيرانية التي استهدفت قواعد في العراق:

Iran state TV says “tens” of missiles shot at Al Asad Airbase in #Iraq. 13 have rptdly hit, the base home to US troops. Unconfirmed footage shows missiles being fired. WH says “The President has been briefed.” Iran goes ballistic > Trump goes ballistic! pic.twitter.com/rFefIWc8j4 — Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) January 7, 2020

وأعلنت وكالة رويترز أن التلفزيون الإيراني قد نقل بياناً للحرس الثوري الإيراني جاء فيه “نحذر حلفاء أمريكا في المنطقة من أنهم سيتعرضون للهجوم إذا استُخدمت بلادهم لشن هجمات على طهران”.

وأكد البيان أن الحرس الثوري الإيراني قام بإطلاق صواريخ على قواعد جوية بالعراق، انتقاما لمقتل سليماني، وحذر البيان من أن أي عدوان أميركي على طهران، وأنه ان حدث سوف يواجه برد ساحق.

وأعلن البنتاجون أن إيران أطلقت “أكثر من عشرة صواريخ” على قاعدتي “عين الأسد” و”إربيل” اللتين تستخدمهما القوات الأميركية في العراق، مشيراً إلى أنّه بصدد تقييم الأضرار ودرس سبل الرد، وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان لها إنّها تجري “تقييما أولياً للأضرار” وتدرس “الردّ” على الهجوم الإيراني.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني ، فجر اليوم الأربعاء 8 يناير 2020، أن قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية في غرب العراق “دمرت تماما” بعد قصف صاروخي بالستي إيراني، وذلك ردا علي مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.

وأفادت وكالة “مهر” الإيرانية أن “عشرات الصواريخ قد استهدفت قاعدة عين الأسد، مشيرة إلى أن “الهجوم جاء انتقاماً لاغتيال قاسم سليماني.