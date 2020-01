إيران تنتقم لمقتل سليماني: إيران تقصف قواعد أمريكية في العراق.. تغطية خاصة

قام الحرس الثوري الإيراني صباح اليوم الأربعاء بشن هجوماً صاروخياً بالستياً على قواعد عسكرية أمريكية قوات في العراق، وأعلنت إيران باستهدافها قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق حيث يتمركز جنود أميركيون ومن التحالف الدولي.

وذكر البيت الأبيض في بيان صباح اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” على التقارير الصادرة بشأن الهجمات الإيرانية على القواعد الأمريكية في العراق.

وأعلنت وكالة الدفاع الأمريكية منذ قليل أن إيران استهدفت قاعدتين تضمان أفرادا أمريكيين بالأنبار وأربيل في العراق.

ويرصد “مصر 365″، تغطية خاصة للأحداث كالآتي:

فيديو على مواقع التواصل يرجح أنه لإنطلاق الصواريخ الإيرانية التي استهدفت قواعد في العراق:

Iran state TV says “tens” of missiles shot at Al Asad Airbase in #Iraq. 13 have rptdly hit, the base home to US troops.

Unconfirmed footage shows missiles being fired.

WH says “The President has been briefed.”

Iran goes ballistic > Trump goes ballistic! pic.twitter.com/rFefIWc8j4

