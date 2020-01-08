سي إن إن تتكهن برد ترامب الناري على الانتقام الإيراني فجر اليوم

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يبدو أن النزاع الإيراني الأمريكي سوف يشهد تطورات جديدة خلال الفترة القادمة، بعد الأحداث المثيرة التي عاشها العالم بأكمله في الأيام الماضية، على أمل ألا يؤدي ذلك النزاع إلى حدوث عرب عالمية ثالثة مثلما يتكهن جميع الخبراء السياسيين.

وبدأت الأزمة بعدما قامت الولايات المتحدة الأمريكية باغتيال قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس للحرس الثوري قبل 5 أيام من الآن، مما أشعل غضب الحكومة الإيرانية وفي مقدمتها الرئيس روحاني الذي توعد بالدخول في حرب مع أمريكا إن تم التعدي على حقوق إيران.

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ولم يقتصر الرد الإيراني فقط على التهديد، بل شهد فجر اليوم الأربعاء أيضاً قصف الجيش الإيراني قاعدتين عسكريتين على الأراضي العراقية، حيث تم قصف قاعدة “عين الأسد” إضافة إلى قاعدة “أربيل”، وهي القواعد الأمريكية التي يستخدمها الجيش الأمريكي في العراق بالتعاون مع قوات التحالف في العراق.

ومن جانبها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان رسمي لها صباح اليوم الأربعاء أن القصف الإيراني شمل إطلاق 12 صاروخاً على القاعدتين، إلا أن ذلك القصف لم يتسبب في أي خسائر على الإطلاق في صفوف الجيش الأمريكي بعكس ما كان عليه الوضع في الجانب العراقي.

ولم يتأخر رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ذلك الانتقام الإيراني، حيث قام بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها التالي:

تم إطلاق صواريخ من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق، لا يزال تقييم الأضرار الناجم عن ذلك القصف جارياً حتى الآن، الأمور بخير وأفضل حال، لدينا الجيش الأقوى تجهيزاً على مستوى العالم بفارق كبير عن أي جيش آخر، سوف أدلي بتصريح صباح يوم غداً الخميس.

وأكدت شبكة قنوات “سي إن إن” الأمريكية على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يقف صامتاً على هذا الهجوم الإيراني، حيث من المرجح أن ينتقم بضربة أخرى قوية لإيران في الأيام القادمة، على أمل ألا يصل الأمر إلى استهداف الأراضي الإيرانية بشكل مباشر والتسبب في حرب مفتوحة بين الجانبين.

وأشارت أيضاً إلى أن ترامب سبق له وأن هدد الحكومة الإيرانية يوم أمس الثلاثاء من قلب البيت الأبيض، من خلال تأكيده على أنه سوف يُعاقب إيران عقاباً شديداً في حال قامت الأخيرة برد فعل على مقتل قاسم سليماني.

وشددت الشبكة على أن رد الرئيس الأمريكي سوف يكون مقترناً بنسبة كبيرة بحجم الخسائر المادية التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية إثر الهجوم الإيراني فجر اليوم.

وأضافت أيضاً أنه من الوارد أن يُحاول دونالد ترامب تهدئة الجانب الأمريكي وخاصة القائمين على الجيش الأمريكي، نظراً لأنه يعلم جيداً أن القصف الإيراني الذي تم فجر اليوم لا يُعتبر إلا رد فعل فقط على مقتل القائد السابق سليماني.

وأوضحت الشبكة أن الأمر المؤكد أن إيران لا تسعى إلى إشعال فتيل الأزمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الأمر الذي شدد عليه وزير الخارجية الإيراني عبر تويتر، من خلال تأكيده على أن الحكومة الإيرانية لا ترغب في حدوث حرب شاملة بين البلدين وإنما قامت فقط بالرد على العدوان الأمريكي المتمثل في مقتل قاسم سليماني.

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